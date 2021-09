Boca vs. Patronato, por la Copa Argentina 2021: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Tras eliminar a River, el Xeneize tiene el certamen entre ceja y ceja, pero para levantar el título, primero, debe superar a los entrerrianos.

El flojo arranque de Boca en el Torneo de la Liga Profesional se cobró la continuidad de Miguel Ángel Russo, pero también obligó al club a mirar hacia otras direcciones para intentar lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2022: muy lejos en la tabla anual, el Xeneize le apunta a la Copa Argentina, en donde tiene un camino allanado tras eliminar a River en octavos, al menos hasta la final.

Eso no significa, claro, que tenga su presencia asegurada en el partido definitorio: el primer escollo que deberá superar Sebastián Battaglia será Patronato, con quien ya jugó hace prácticamente un mes clavado por el campeonato y se quedó con los tres puntos. Sin embargo, el único antecedente por copas nacionales le sonríe a los entrerrianos, quienes se impusieron por 1-0 en la última edición de la Copa de la Liga Profesional.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Ya de regreso desde Tucumán, donde venció 2-1 a Atlético con mayoría de suplentes, Seba Battaglia sabe que tiene a la gran mayoría de su plantel a disposición. Porque las únicas bajas son las del lesionado Marcelo Weigandt, quien se recupera de un desgarro, junto a la de Sebastián Villa, suspendido por la dirigencia luego de la extensa polémica.

Quien formaba parte de la enfermería y se reintegra a la extensa nómina de convocados es Agustín Almendra, quien arrastraba una molestia en el tobillo. El mediocampista, junto al tercer arquero Agustín Lastra, son los dos que completan la lista de 25 que viajarán a Santiago del Estero.

📋 Lista de concentrados para enfrentar a Patronato por los 4tos. de final de la #CopaArgentina en Santiago del Estero.#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/cazJyqotEi — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 20, 2021

Respecto al once, parece haber incluso menos lugar para alguna variante sorpresiva y la alineación sería similar a la que igualó 0-0 contra Defensa y Justicia, en lo que considera por ahora su equipo ideal, con la presencia nuevamente de Luis Advíncula por el lesionado Weigandt y con Aaron Molinas y Diego González en la zona media.

De esta forma, se espera que Boca forme con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Diego González, Jorman Campuzano, Aaron Molinas, Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

LA FORMACIÓN DE PATRONATO

El conjunto de Iván Delfino no perdía en condición de local desde marzo, pero la derrota ante Estudiantes del pasado domingo le cortó la racha y le hace tambalear la confianza a un equipo que ya sabe lo que es enfrentar a Boca. La buena es que no tiene mayores bajas y el DT podrá presentar lo mejor que tiene a disposición, un once similar al que jugó en La Bombonera: Matías Ibáñez; Martín Garay, Leandro Marín, Sergio Ojeda, Oliver Benítez y Facundo Cobos; Matías Palavecino, Fabio Vázquez y Matías Pardo; Lautaro Comas y Sebastián Sosa.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El partido entre Boca y Patronato se disputará el miércoles 22 de septiembre, desde las 21:30 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. El arbitraje estará a cargo de Pablo Echavarría.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TyC Sports, disponible para todos aquellos que cuenten con un servicio básico de cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).