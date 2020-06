¿Boca o River? Rooney ya decidió en qué equipo jugaría en Argentina

En una charla descontracturada, el Luciano Acosta contó intimidades de su amistad con el inglés. Nuevamente resaltó que quiere volver al Xeneize.

Luciano Acosta se encuentra actualmente dentro de la plantilla del de , pero cada vez que tiene la chance de hablar con medios argentinos recuerda y deja en clara su postura: volver a Boca. De todas formas, la declaración más picante provino de .

Confeso amigo de Wayne Rooney, Lucho no tuvo frenos a la hora de contar un par de anécdotas junto a su excompañero en el , durante su paso por la . “Le hice probar el mate a Rooney y me dijo ‘ah, es como un té. Es rico, pero yo soy más del café’. Al principio se me hizo difícil entrar en confianza y me dice ‘¿No hablás inglés como Carlitos?’ y le dije que yo hablaba mejor, je”, confesó.

Pero lo más divertido llegó cuando puso sobre la mesa la eterna rivalidad entre los dos clubes más grandes de . “Rooney me dijo que si jugara en la Argentina lo haría en Boca. Sabía mucho del fútbol argentino, sobre todo de Boca y River”, aclaró.

Otro apellido más que se suma a la larga lista de futbolistas que manifiestan su preferencia por el Xeneize, en plena cuarentena.