Boca no informará el resultado de la nueva tanda de hisopados: ¿hay más casos de coronavirus?

El plantel del Xeneize volvió a someterse a testeos tras la confirmación de los 18 casos y trascendió que habría cuatro nuevos contagios.

Entre las muchas cuestiones que Boca administró mal para que explotara la burbuja sanitaria de Ezeiza y al menos 18 futbolistas se contagiaran de coronavirus, una de las que peor se manejó fue la comunicación. Desde que se conoció el brote dentro del plantel, el Xeneize nunca tuvo control de la información y cada vez que alguna voz oficial se pronunció lo hizo con frases ambiguas y sin dar certeza alguna. El club emitió un único comunicado oficial (que, encima debió ser republicado porque no era claro) en el que omitió informar quiénes son los afectados y ahora decidió que no dará a conocer los resultados de las nuevas pruebas a las que fueron sometidos los futbolistas.

Este sábado, el plantel y el cuerpo técnico fueron hisopados por tercera vez en una semana (los testeos anteriores habían sido el lunes y el miércoles) y, según informó TyC Sports, no sólo se ratificaron todos los positivos de las pruebas anteriores sino que se habrían detectado cuatro nuevos casos de Covid-19, aunque no trascendió si alguno corresponde a jugadores. La información, sin embargo, no será corroborada por Boca, que considera que estas pruebas son apenas de control.

En la Ribera hay bronca por la velocidad con que se filtró la información de los contagios y porque no lograron mantener el hermetismo respecto a los nombres de los infectados, por lo que decidieron cambiar el laboratorio que se encarga de los hisopados y esconder, aún más, la información oficial. En principio, este miércoles todos los afectados a la burbuja volverán a ser sometidos a testeos PCR y serológicos y se espera que esos resultados sí sean informados.