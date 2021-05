Boca mostró sus cartas: a todo o nada en la última semana

Miguel Ángel Russo cambió algunas piezas claves y demostró que especuló: cuidar ahora, poner todo ante Racing y jugársela ante The Strongest.

Es difícil, en el fútbol moderno, encontrar un 0-0 en el que no haya algún equipo que haya hecho un mayor mérito que su rival. Cada tanto, sin embargo, aparece alguno, como el que protagonizaron Boca y Barcelona de Guayaquil en La Bombonera. El Xeneize igualó en un encuentro verdaderamente aburrido y que no dejó mucha tela para cortar, pero que sí evidenció la apuesta de Miguel Ángel Russo.

Tan cierto es que el conjunto de Russo dejó pasar la chance de acomodarse en el grupo, como que, de cualquier manera, hubiese tenido que definir la clasificación a octavos de final el próximo miércoles ante The Strongest como local. Con eso en mente, y con el partido de semifinales de la Copa de la Liga Profesional ante Racing el próximo domingo, el DT mostró sus cartas: hambre para hoy, pan para mañana.

Claro que no todo en el fútbol se define con jugadas estratégicas: también hay que jugar. Y hacerlo bien. Algo que le cuesta en demasía. Decir que hoy el técnico roto está más cerca de una excusa que una realidad: del "once ideal", solo no estuvieron Fabra, Varela y Tevez. Los otros ocho pueden ser titulares perfectamente y los del medio para arriba hicieron agua otra vez, particularmente Campuzano, Soldano y Almendra.

Boca es un equipo previsible y con pocas ideas. Hace rato que no juega bien, a pesar de que el ingreso de los tres juveniles lo revitalizó. Lo bueno es que llegó a la última semana con todo en juego. Y la mala es que será a todo o nada.