Boca vs. Lanús, por el Torneo de la Liga Profesional 2021: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Tras el golpazo ante River, el Xeneize buscará recuperarse con su público en La Bombonera ante un Granate que quiere seguir bien cerca de la punta.

La asunción de Sebastián Battaglia al frente de Boca había generado ilusión en los hinchas, que veían como el equipo levantaba el nivel de la mano de los juveniles del club. Sin embargo, recibió un cachetazo de realidad ante River que obliga a regresar a foja cero en el encuentro ante Lanús. Por suerte, esta vez sí habrá público para reanimar a los golpeados futbolistas: por primera vez en más de un año y medio, los hinchas podrán asistir a La Bombonera, con el ojo puesto en los problemas del aforo que se pudieron observar el último fin de semana.

El Granate, por su parte, tiene un objetivo claro: aprovechar el mal momento que pasa su rival para llevarse los tres puntos y seguir lo más cerca de la punta del torneo posible. Se encuentra solo a cuatro puntos del Millonario y un triunfo lo pondría, aunque sea momentáneamente, a solo uno.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Lógicamente, el primer ausente de la nómina de citados será Marcos Rojo, quien debe cumplir una fecha de suspensión por la expulsión en el Monumental. Pero no es el único defensor que no estará disponible, ya que Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron convocados por Ricardo Gareca para la triple fecha de Eliminatorias y estarán con la Selección de Perú.

Pero todavía había una mala noticia para Battaglia: desde el Departamento Médico del plantel se informó que Javier García presentó una sinovitis postraumatica, se le realizaron estudios y se llegó al diagnóstico de cuerpo libre intraarticular en rodilla derecha, motivo por el cual fue operado este jueves y se prepara para un mes y medio de rehabilitación.

Respecto a los que siguen en la lista de lesionados, Juan Ramírez y Agustín Obando están totalmente descartados. Por otro lado está la situación Sebastián Villa y Eduardo Salvio, quienes desde el martes se entrenan a la par de sus compañeros: el DT aún no definió si levantará el castigo del colombiano, mientras que el Toto muy probablemente aparezca en la lista de concentrados por primera vez desde la lesión de ligamentos que sufrió en marzo.

A diferencia del domingo, cuando Zambrano ocupó el lugar que dejó Rojo al ser expulsado, quien se perfila para ingresar ante la ausencia del peruano es Lisandro López, mientras que Chelo Weigandt será el lateral derecho por la ausencia de Advíncula. Así, Lichi se reencontrará con el Cali y volverán a armar una dupla récord.

Pero más allá de las variantes obligatorias, Battaglia también piensa realizar al menos dos modificaciones tácticas a partir del flojo rendimiento que tuvo el equipo frente a River. Según el ensayo que realizó este jueves frente a un selectivo de juveniles, Rodrigo Montes y Norberto Briasco se perfilan para ingresar en reemplazo de Diego González y Cristian Pavón, respectivamente.

De esta manera, los once contra el Granate podrían ser Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Edwin Cardona; Norberto Briasco, Nicolás Orsini.

El artículo sigue a continuación

LA FORMACIÓN DE LANÚS

No solo Battaglia será quien no podrá contar con varios de sus habituales titulares: Luis Zubeldía tendrá el mismo problema para armar el equipo que visitará La Boca. La primera baja que se conoció fue la de Jorge Morel, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir con una fecha de suspensión (aunque, además, estará con la Selección paraguaya). Pero en la semana se confirmó también que tanto Lautaro Acosta como Ángel González no podrán estar el sábado por problemas físicos. ¿Quiénes ingresarían? Ignacio Malcorra y Pepo De La Vega tienen todas las fichas, aunque también aparece el juvenil Franco Orozco como una posibilidad.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro entre el Xeneize y el Granate se disputará el próximo sábado desde las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. El arbitraje estará a cargo de Pablo Echavarría.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).