Boca insiste en el fichaje de Banega: "No es imposible", asegura Alfaro

El DT del Xeneize confirma le versión de Goal sobre que la viabilidad de la operación dependerá de la predisposición del futbolista a volver.

Boca insiste en el fichaje de Éver Banega. Goal ya explicó hace unas semanas que el futuro del jugador depende en buena parte de él mismo, un extremo que confirma el DT de Boca, Gustavo Alfaro, que quiere intentar convencerle para que regrese a .

"Cuando yo llegué a Boca, en enero, planteamos la opción de ficharlo. Lo intentamos, pero fue imposible por la situación contractual del jugador. Era prohibitivo. El presidente, Daniel Angelici, me dijo que tiene una buena relación con los dirigentes del y entiendo que ahora hay un nuevo escenario. Las posibilidades de que vengan dependerán en gran modo del jugador. Para mí no es un imposible. Banega salió de aquí y conoce bien lo que significa Boca. Tenemos por delante una temporada muy interesante y con muchos objetivos. Angelici sabe perfectamente lo que Banega nos podría dar. Sería un plus para mi equipo, pero también hay que se conscientes de que no se trata de una operación tan fácil", comentó Alfaro a ABC de Sevilla.

"Es un grandísimo jugador. Lleva muchos años en Europa y nosotros le abrimos esta posibilidad de volver. No soy yo el que va a descubrir a Banega y evidentemente me encantaría que se concretara su fichaje. Vamos a ver qué es lo que ocurre al final. Por nosotros no va a quedar, seguro", añade sobre lo que podría aportar el centrocampista al Xeneize.

Banega aún tiene un año más de contrato en el Sevilla y, de hecho, el club de Nervión trabaja en la posibilidad de poder renovarle pero el jugador tendrá la última palabra, ya que con la actual situación podría forzar para convencer a la entidad sevillista de de que lo traspasen a Boca por una cantidad a la baja antes de que el próximo curso acabe siendo agente libre.