Boca ganó otro "partido" en la FIFA y recibirá 380 mil dólares

El organismo falló en favor del Xeneize por un reclamo a Vitória de Brasil, que deberá pagar una deuda por el préstamo de Walter Bou.

La dirigencia de Boca sigue recibiendo buenas noticias en materia económica, vinculadas a futbolistas de los cuales se desprendió. Porque así como volvió a escena la cláusula por la que debe pagar 2 millones de euros por la ficha de Rodrigo Bentancur, este miércoles se conoció que la FIFA falló en favor del club en un reclamo contra Vitória de .

En 2018, el Xeneize cedió a Walter Bou, quien tuvo un flojo paso por el equipo de Salvador de Bahía, que tuvo un recambio de autoridades y de allí quedó una deuda que asciende a 2 millones de reales, unos 380 mil dólares que deberán abonar.

La noticia se la brindó el presidente Paulo Carneiro a los socios, como aviso de la situación que, de no ser cumplida, provocará la pérdida de seis puntos en el Brasileirao. El delantero, que tuvo una breve etapa goleadora en el inicio del ciclo de Guillermo Barros Schelotto, jugó la última temporada en , que no hará uso de la opción y por eso estará a las órdenes de Miguel Russo, quien no lo tendrá en cuenta.