Boca empieza a rearmarse: Nicolás Burdisso será el nuevo Director Deportivo del Xeneize

El ex defensor aceptó la propuesta de Angelici y en los próximos días se convertirá en el nuevo manager del club. Su primera tarea: elegir el DT.

Apenas pasaron dos meses desde que anunció formalmente su retiro del fútbol profesional y Nicolás Burdisso ya tiene nuevo trabajo: el cordobés aceptó la propuesta de Daniel Angelici y se convertirá en el nuevo Director Deportivo de Boca, un puesto que será muy importante para el rearmado del Xeneize de cara a 2019.

Si bien todavía no hubo un anuncio formal, el ex defensor, de 37 años, asumirá en su cargo en los próximos días porque en la Ribera no hay tiempo que perder: tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, la primera tarea de Burdisso como manager será la elección del nuevo entrenador. Por el momento, la dirigencia maneja las opciones de José Pekerman, Antonio Mohamed y Miguel Ángel Russo, pero no se descarta que aparezca algún nombre nuevo ante este nuevo panorama dentro del club.