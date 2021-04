Boca - Atlético Tucumán, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize se juega una parada clave ante el Decano en la Zona B, justo antes de comenzar a desandar su camino en la Libertadores.

Luego de la dura derrota ante Unión en Santa Fe, Boca sabe que se queda sin tiempo: con el inicio de la Copa Libertadores ante The Strongest el próximo miércoles, necesita empezar a ganar para acomodarse en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y acomodarse para no sufrir en un futuro no tan lejano. Por eso, el encuentro ante Atlético Tucumán será una parada clave de cara a la posible clasificación a la próxima fase.

El Xeneize marcha cuarto con 13 puntos, acechado por varios equipos, entre ellos el Decano, que viene de bajar a Vélez, el líder, y, en caso de dar el batacazo en La Bombonera, podría acomodarse entre los cuatro mejores del grupo.

LA FORMACIÓN DE BOCA

A pesar de que Cristian Pavón se había vuelto a sumar a los entrenamientos hace algunas semanas luego de su intervención en sus tobillos y de que Miguel Ángel Russo quería empezar a darle minutos de juego -estará incluido en la lista de buena fe para la Copa Libertadores-, el delantero debió aislarse este miércoles luego de un viaje a Córdoba en el que tuvo contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19. Así, Kichán se suma a Nicolás Capaldo, quien contrajo coronavirus durante la semana pasada, Agustín Obando y Gonzalo Maroni.

Por otro lado, Jorman Campuzano llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que Marcos Rojo dejó el partido en el entretiempo por una molestia y, con el arranque copero tan próximo, difícilmente sea arriesgado, aunque todavía falta la evaluación del cuerpo médico.

Además, con el estreno por la Copa Libertadores en la altura de La Paz unos días más tarde del choque en Tucumán, Miguel Ángel Russo podría cuidar a jugadores que no estuvieron en plenitud física como Edwin Cardona, como así también a los rendimientos más flojos ante Unión. Y esto le abre la puerta a los juveniles que alternan presencia en el equipo, como así también a nombres como el de Mauro Zárate o Franco Soldano.

LA FORMACIÓN DE ATLÉTICO TUCUMÁN

Luego del triunfo ante Vélez, el Decano volvió a entrenarse este miércoles y la formación que planteará Omar De Felippe todavía es una incógnita, aunque luego del gran rendimiento del equipo en el último encuentro, probablemente el DT decida repetir a la gran mayoría de los futbolistas.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Xeneize y el Decano se disputará el sábado 17 de abril desde las 21:00 hs. en La Bombonera, con el arbitraje de Jorge Baliño.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).