Jerome Boateng todavía no ha olvidado aquel quiebro con el que Leo Messi le derribó sin apenas tocar el balón, y mucho menos a él, en una jugada correspondiente a las semifinales que los barcelonistas disputaron frente al Bayern y que culminaron con el segundo triplete de la historia del club catalán. En una entrevista a través de sus redes sociales con sus fans, que enviaban sus preguntas, el alemán bromeó con tan famosa jugada que le acompañará hasta el fin de sus días.

honestly I would love to see each one of you defending against messi 😂😂 https://t.co/Jflx1R4NsR