Boateng: “Dembélé es como un niño y tienes que aceptarlo como es”

El exdelantero del Barcelona afirmó que, por tal motivo, “puede que llegue tarde a los entrenamientos de vez en cuando”.

Ya alejado del día a día como jugador azulgrana, Kevin-Prince Boateng se acordó de su excompañero Ousmane Dembélé y lo describió de una manera particular. “Dembélé es como un niño para mí. Tienes que aceptarlo como es”, afirmó el alemán en una entrevista con el medio Sport Bild.

El ex- sostuvo además que, por tal motivo, el francés “puede que llegue tarde a los entrenamientos de vez en cuando”. Y aclaró: “Hay jugadores que lo hacen por desafío, pero con él es diferente, es simplemente como un niño pequeño”.

Según su punto de vista, el análisis debe ser mayor y no centrarse en apenas un jugador. “El problema, y no sólo con Dembélé, es que los jóvenes profesionales reciben demasiado dinero. No puede ser que un joven de 18 años gane cuatro millones netos al año. Y si gana eso, el dinero debe ser invertido al momento de tal manera que él lo vea lo menos posible. Para mí, sigue siendo un niño que fue arrojado a una piscina gigante. De repente, costó 150 millones de euros, de la noche a la mañana, y ni siquiera entiende cómo funciona todo”, argumentó el actual futbolista de la .

Por otra parte, Boateng tuvo también palabras para Lionel Messi: “Es un fenómeno. No es humano. Ni él ni Cristiano Ronaldo lo son. Son alienígenas”.