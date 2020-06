Blas Peréz alaba la liga de El Salvador

El exdelantero panameño ve mejores condiciones en la liga savadoreña que en la de su país.

Blas Peréz es un trotamundos del fútbol, ya que jugó en , y , y donde llegó fue protagonista, pero, ahora, el delantero regresó a su país y desde el 2018 no juega profesionalemte.



En conversación con el programa “Güiri Güiri”, Pérez manifestó: “"Nosotros quisiéramos tener una liga como la de ustedes en El Salvador, ustedes quieren seguir creciendo, y eso es bueno porque no se quieren quedar en la mediocridad, quieren que el fútbol siga subiendo”.



Pese a este deseo, los canaleros tienen similitudes con el fútbol cuscatleco, detalles de los cuales Blas explicó: “Panamá, después del mundial, el fútbol como que se estancó, creímos que porque fuimos al mundial la liga iba crecer porque sí, pero es de más que nada es de tener esa creatividad, administración, para que vuelva la afición, la situación es crítica porque no se llenan los estadios”.