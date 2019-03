Blackburn podrá reaparecer contra Blooming

El delantero de The Strongest cumplió sus sanción de un partido de suspensión y estará entre los once titulares para enfrentar el domingo a Blooming.

El delantero panameño Rolando Blackburn fue castigado con solo un juego de suspensión tras la tarjeta roja que vio hace una semana atrás frente a Nacional Potosí (2-3), por lo que está habilitado para que juegue este domingo contra Blooming, en la fecha 11 del torneo boliviano.

El Tribunal de Justicia Deportiva sacó su resolución y comunicó que Blackburn solo fue castigado por un cotejo de suspensión tras el incidente que tuvo con el asistente técnico de Nacional Potosí, Marco Paz, tras el cotejo que los atigrados perdieron contra los potosinos.

El artículo sigue a continuación

Se pensaba que Blackburn tendría por lo menos tres cotejos de suspensión ya que la roja fue directa y por la agresión física que tuvo con parte del cuerpo técnico potosino, incluso pudo perderse el clásico del miércoles si hubiera sido sancionado con tres cotejos, pero su pena fue menor y podrá jugar este domingo en Santa Cruz.

Blackburn no estuvo presente en el juego del miércoles, en el triunfo de The Strongest sobre Guabirá por 5-0, su ausencia no se notó ya que entre Jair Reinoso, Dany Cure, Fernando Marteli y Ramiro Vaca se encargaron de anotar los goles para un triunfo más del cuadro atigrado.

Con el panameño de vuelta, The Strongest buscará lograr los tres puntos este domingo en el Tahuichi Aguilera para acercarse más al líder del torneo, Nacional Potosí, que marcha puntero e invicto con 22 unidadades.