Bizarro pero oficial: 'Lionel Messi' ficha por un club de Noruega

El Junkeren, club noruego de la Tercera División, ha sorprendido con el anuncio de su nuevo fichaje.

Es bizarro, sí. Pero también es oficial. El Junkeren, equipo noruego de la Tercera División, ha anunciado en las últimas horas el fichaje de Lionel Messi, un futbolista de 16 años que recientemente cambió su nombre por el de su ídolo.



Anteriormente conocido como Daniel Are Knutsen, el atacante tomó la espectacular decisión de llamarse como la estrella del y de la Selección argentina, un cambio de nombre que fue aprobado rápidamente.

Ahora tiene mucha presión, claro. Pero no sólo que el adolescente ha prometido hacer todo lo posible para estar a la altura de las expectativas, sino que además cree que su estilo de juego es similar al del genio rosarino.

“Había planeado cambiar mi nombre durante algún tiempo y Messi es mi mejor ídolo. Dada mi pasión por el fútbol, ​​todo lo que tenía que hacer era intentarlo ”, fue la explicación que dio el 'nuevo Leo Messi' al diario ‘VG Sporten’.

"Quiero decir que hago todo lo posible para jugar como él. Es cierto que puede haber algunas similitudes, pero el talento probablemente no sea tan bueno", asume. "Tengo un control del balón bastante similar y algo de velocidad. Aquellos que me conocen de antes todavía usan el nombre antiguo, pero los nuevos podrían llamarme Lionel o Leo", avisa.Knutsen, o Messi como se lo conoce ahora, todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel de su ídolo y comenzará a jugar para el equipo Sub-16 de Junkeren, no para el primer equipo.Si bien es poco probable que tenga un impacto inmediato en el campo, Messi sigue siendo, sin duda, el fichaje más llamativo del Junkeren y no están listos para detenerse allí. "Antes bromeaba y decía que ahora tenemos que buscar a Cristiano Ronaldo", dijo el director deportivo del club, Runar Bo Eriksen. "Sabemos que hay un Ronaldo en el mercado de transferencias que jugó anteriormente en el Fauske/Sprint, por lo que sabemos que está ahí afuera".El Junkeren compite en la tercera categoría de Noruega tras ascender desde la cuarta división en 2010, cuando ganaron el título de la liga.Mientras tanto, el Messi original está listo para jugar su primer partido de la temporada después de superar una lesión en la pantorrilla que lo vio perderse el primer partido de la Liga de Barcelona contra el Athletic de Bilbao. En su ausencia, los catalanes tropezaron con una impactante derrota por 1-0 y esperan recuperarse contra el Real el domingo.