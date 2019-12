Binacional no podrá jugar de local en Juliaca por la Copa Libertadores

El estadio del equipo peruano no cumple con los requisitos de iluminación impuestos en el nuevo reglamento de la Conmebol. Festejan River y Sao Paulo.

Hace pocas semanas, Deportivo Binacional festejaba el campeonato en el fútbol peruano y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde ocupará el Grupo D junto a River, Sao Paulo y Liga de Quito. Pero el nuevo reglamento de Conmebol le trajo una mala noticia.

Según los requisitos del organismo que rige el fútbol sudamericano, los estadios habilitados para la Libertadores deberán cumplir con una iluminación de 1000 lux de potencia. No es el caso del Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, que no cuenta con ese sistema, el cual tiene un costo cercano a los 4 millones de dólares, por lo que se estima que no le quedará otra opción que mudar su localía a la capital peruana.

De esta manera, lo más probable es que Binacional tenga que jugar sus partidos en condición de local en el Estadio Nacional de Lima, escenario que, a diferencia de la cancha ubicada en Juliaca -que está ubicada a 3800 metros sobre el nivel del mar-, no tiene altura.

Binacional debutará en la competencia el 5 de marzo, en Perú, contra los brasileños, mientras que el 17 del mismo mes recibirá a Liga de Quito y el 7 de abril, a River.