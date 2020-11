Betis vs. Eibar: La primera final de Pellegrini para evitar una crisis

El técnico aclaraba que ante el Getafe y Athletic vinieron “dos campanadas de alerta” y quiere evitar la tercera contra el Eibar.

Las palabras de Manuel Pellegrini en la pasada rueda de prensa acertaban a describir la actualidad de su equipo. Las sensaciones eran más preocupantes que la tabla clasificatoria, pero la jornada le ha salido contestona al técnico chileno que se va a enfrentar a su primera final para evitar una situación peor. Los puestos europeos se le escapan un punto más y las victorias de y hacen que el Betis se encuentre en una situación más que delicada si no gana al Eibar.

Ha bajado un puesto y tiene el descenso a tiro de piedra. Los tres puntos en liza de esta noche engloban algo más que su puro reflejo en la clasificación. Pueden evitar una ubicación peligrosa y que el se exprese en diferentes términos. No es lo mismo luchar por la pelea europea, situándote el séptimo (15 puntos) igualado con el sexto, que luchar por evitar estar en descenso, en la posición decimoquinta a solo dos puntos de la zona caliente. Porque hay que tener en cuenta que el conjunto vasco lo adelantaría.

Esto último dictaría mucho de la expresión “temporada digna” a la que hacía referencia Pellegrini para describir que debía hacer su equipo. Y todo cambia por una victoria ante el . Un conjunto que sus dos únicas victorias las ha conseguido precisamente lejos de Ipurúa ( y ), y que viene de dos derrotas consecutivas por lo que le apremia sumar puntos. Además se encuentra con las bajas de su central Paulo Olivera y de los delanteros Quique González y Kike García.

Una victoria y evitar una crisis alarmante

De perder contra el cuadro de Mendilibar, el Betis acumularía su tercera derrota consecutiva y solo habría ganado tres puntos de los últimos 18 disputados. Y todo esto en un panorama económico paupérrimo. Como entrenador experimentado que es, Pellegrini se anticipó a posibles rumores para el mercado de invierno y advirtió de la realidad en la que tiene que vivir el Real Betis esta campaña. La ventana de fichajes se inicia el 4 de enero, un día después del Gran Derbi, y según el entrenador no se esperan caras nuevas que puedan servir de revulsivo a una mala situación. No hay dinero. Y dejaba clara una reflexión. “Este año no fue el plantel del año pasado donde se gastaron 100 millones de euros en reforzarlo”. Un claro de aquellos polvos estos lodos para referirse a lo que se ha encontrado ya hecho y al poco margen de maniobra que tiene.

Pero todo mal tiene su cura y para el Betis es sin duda un triunfo. Una victoria que separa lo bueno de lo malo. Que pase del malvivir al soñar. Y todo esto aderezado con que el Betis no cuenta en su recámara con bala. No tiene pendientes partidos que puedan variar su casillero. Los puntos que tiene, o que pueda tener tras el choque de hoy, son los que son.