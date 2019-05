Betis negocia con Selección para que Lainez se quede hasta final de temporada

Real de estaría buscando que Diego Lainez concentre con la Selección mexicana Sub 20 una vez que concluya la temporada.

De acuerdo con información de Estadio Deportivo, la intención es contar con el juvenil mexicano para los encuentros de frente al y y así viajar con el Tri de Diego Ramírez el próximo 18 de mayo.

Para el Mundial Sub 20, enfrentará a , y , donde el Tri y la Azzurra marchan como favoritos para clasificarse a la fase final. En los mismos, Diego está previsto como titular indiscutible.

