Betis: Los contratiempos de la pretemporada para Pellegrini

No está siendo una pretemporada fácil, ni cómoda, para Manuel Pellegrini en cuanto a la preparación de su equipo se refiere.

El chileno está teniendo que lidiar con una serie de condicionantes que están impidiendo el desarrollo normal de un conjunto que tendrá que afrontar el reto de competir en tres competiciones durante esta temporada. Parecía que el Betis se iba a mover rápido en el mercado para tener dispuesto todo de cara a una etapa tan importante de la presente campaña. Fichaje de Sabaly, continuidad de Miranda y Víctor Ruiz, renovación de Joaquín y Aitor Ruibal y la llegada de Rui Silva, una velocidad de crucero adecuada para las exigencias que se le presentan. Aunque la zona que más importa en estos momentos, la del central, se le está resistiendo demasiado y a día de hoy la ausencia en esa demarcación preocupa de cara a una temporada que está a la vuelta de la esquina.

En el primer stage de Suiza, la única novedad en la concentración fue la de Sabaly. Rui Silva no estuvo presente al igual que el resto de internacionales que participaron en la Eurocopa y Copa América, Bravo, Rui Silva, William Carvalho y Guido; o convocados para jugar los Juegos Olímpicos como Miranda o Lainez. Ausencias ya consabidas y con las que el técnico tenía que contar. Sí fue un inconveniente no poder llevarse a Guardado, lesionado, y a Paul, aunque bien es cierto que el técnico no ha contado mucho hasta ahora con él.

Durante la segunda concentración en Inglaterra Pellegrini tuvo igualmente tres ausencias destacadas. Joaquín y Bartra no pudieron viajar con el resto de sus compañeros por problemas musculares y Juanmi se ausentó tras dar resultado positivo por COVID-19 después de ser contacto directo de un familiar. Con la falta del central catalán, y de una ansiada nueva contratación, Edgar y Kike Hermoso gozaron de minutos para poder convencer a un Pellegrini que siguió sin contar con Sidnei, pese a que su salida sigue en ‘stand by’ a expensas de que tenga un sustituto. En tierras inglesas sí pudo disponer el técnico de Rui Silva, William Carvalho, Guardado y Paul.

Los últimos contratiempos que está sufriendo Pellegrini son las ausencias de Guido Rodríguez y Camarasa en lo que será la última concentración del Real Betis, en Marbella, antes de que empiece a rodar la pelota el sábado 14 de agosto en el partido ante el RCD Mallorca. Guido está cumpliendo una cuarentena obligatoria de diez días tras su regreso de Argentina. Esto sí supone un problema importante para un cuerpo técnico que considera al medio pieza clave en el engranaje del sistema bético. Además, tampoco está por problemas musculares el que estaba siendo su sustituto natural, Camarasa. El medio, como ya informó Goal.com está apretando para poder llegar al primero partido de liga. Al menos Pellegrini ha recuperado a Joaquín, Juanmi, Bartra y Claudio para encarar la recta final de la pretemporada y empezar LaLiga.

Sin duda, no poder disponer de un trabajo normal en zonas como la defensa y el centro del campo está condicionando mucho la evolución lógica de un equipo que tiene esta temporada tres partidos por semana. Esta anoche ante la Roma será la última probatura de cara al choque de Liga ante el Mallorca. Veremos qué once saca el entrenador verdiblanco y si puede ser una orientación de lo que será el primer plantel titular de la temporada 21-22.