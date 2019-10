Betis, Espanyol, Rubi y Borja Iglesias: cuando todos salen perdiendo

Tras la gran temporada pasada en Cornellá, el técnico se tambalea y el delantero tiene la pólvora mojada; béticos y pericos, en zona de descenso.

Extraña situación se da en con el , el , Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' y Borja Iglesias. Casi cinco meses después de que el entrenador catalán y el delantero gallego cambiaran por , los cuatro implicados han salido perdiendo. Una situación que pocos podían imaginar antes de que comenzara la temporada, pero que le costó el puesto de trabajo a David Gallego y puede que también haga lo mismo con el de Rubi.

EL BETIS ESTÁ EN DESCENSO Y RUBI, EN LA CUERDA FLOJA

"No es una cosa que decide Rubi, lo que yo trasmito es que me encuentro con fuerza al máximo para preparar el partido del e intentar ganar", dijo el propio Rubi este domingo, después de caer en por la mínima diferencia. "La verdad es que no estoy nada contento con mi trabajo, estamos dedicando mucho esfuerzo y horas, intentando tomar decisiones correctas, todo tiene un motivo y a mí me gustaría que hiciéramos este esfuerzo entre todos para poder ganar al Celta y cambiar la dinámica", agregó en relación al partido del próximo miércoles.

Lo cierto es que el preparador de 49 años, que llegó al Benito Villamarín en junio de este año para reemplazar a Quique Setién, puede estar viviendo sus últimas horas como verdiblanco. Después de la derrota contra el Granada, por la décima jornada de LaLiga, el Betis llegó a su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria, incluyendo tres derrotas en el proceso, una de ellas por 1-5 en campo del .

Los andaluces, contra todo pronóstico, sólo consiguieron dos triunfos en el campeonato (2-1 al y 3-1 al ), y apenas suman 9 de los 30 puntos posibles, una situación que pocos se habrían atrevido a imaginar cuando empezó el curso 2019/20.

Por esa razón, el puesto del técnico nacido en Vilasar de Mar corre serio peligro. Y aunque había firmado el último verano un contrato por tres años, cuesta asegurar que seguirá en el cargo si no consigue un triunfo frente al Celta. Con el Betis ubicado en puestos de descenso, el entrenador que condujo a Europa al Espanyol el curso pasado podría dejar a la entidad verdiblanca menos de cinco meses después de haber asumido.

Cabe recordar que el del Betis era el segundo proyecto completo de Rubi en Primera División. En el primero, con el club perico, alcanzó la séptima plaza de la clasificación en LaLiga, logrando los derechos para disputar las rondas previas de la UEFA .

BORJA IGLESIAS, CON LA PÓLVORA MOJADA

Grandísima era la expectativa de la afición bética cuando se anunció el fichaje de Borja Iglesias a cambio de 28 millones de euros. No sólo por el dinero invertido en el delantero gallego, sino por lo que el propio futbolista había demostrado el curso pasado con el Espanyol, donde firmó 20 goles en 43 partidos entre todas las competiciones: 17 dianas y tres asistencias hizo en LaLiga en 37 encuentros, y 3 hizo en la en 6 presentaciones.

Sin embargo, todo cambió en la actual temporada, en la que solamente ha visto puerta una vez en sus 9 partidos ligueros (se perdió por lesión la visita al FC Barcelona, de la segunda jornada). El punta de 26 años marcó un tanto ante el Levante en el 3-1 frente a los granotas, y dio una asistencia en la derrota 5-1 contra el Villarreal. Además, marcó tres tantos en sus tres partidos clasificatorios a la Europa League, pero se los hizo al modestísimo Stjarnan Garðabær de . Sin dudas, el atacante español está teniendo un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

EL ESPANYOL, TAMBIÉN EN DESCENSO

Al Espanyol también le costó cara la salida de Rubi, que condujo a Europa a los pericos el curso pasado. Dejó el entrenador catalán un vacío que los espanyolistas no pudieron llenar con David Gallego, quien fue destituido el pasado 7 de octubre por los malos resultados obtenidos en LaLiga, competición nacional en la que los catalanes intentan repuntar con Pablo Machín.

Gallego dejó el club con un balance de 5 derrotas, 2 empates y solo una victoria a domicilio ante el , unos resultados que han sido el detonante para que el equipo blanquiazul tomara la decisión de prescindir de los servicios del técnico, que sí consiguió una victoria en Europa League ante el CSKA de Moscú a domicilio y meter al equipo en la fase de grupos tras superar con éxitos tres rondas previas.

Después de la victoria sobre el Levante en , el ahora Espanyol de Machín llegó a los 8 puntos en LaLiga, situándose un punto por debajo del Betis y sólo por encima del Leganés (5).