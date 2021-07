Betis: El rompecabezas de Antonio Cordón

El club ha frenado salidas de teóricos descartes por la imposibiidad de fichar e inscribir nuevos jugadores por el límite salarial.

Tremendo galimatías al que se enfrenta Antonio Cordón ya en la recta final del Real Betis para empezar la temporada 21/22. Las aristas son varias y como eje principal está la situación económica del conjunto verdiblanco que deja sin margen de movimientos al director deportivo. El superado límite salarial lo marca todo y las salidas en determinadas posiciones no se producen porque no es segura una sustitución para esas demarcaciones.

Por ejemplo, la sensible zona defensiva con la prioridad del central. Era y es la posición que más premura hay en reforzar, pero ante tanta dificultad desde la entidad se ha optado por frenar salidas como la de Edgar o Sidnei para no encontrarse con ausencias de efectivos para el inicio del campeonato. En este momento, Bartra se encuentra lesionado y solo está Victor Ruiz como central titular disponible para Pellegrini. En principio, el técnico chileno no contaba con Sidnei pero tampoco resultaría cómodo tener que tirar de dos jóvenes como Edgar y Kike Hermoso. Bien es cierto que el técnico le está dando oportunidades a ambos. Sin ir más lejos ayer fueron titulares en la derrota ante el Derby County, de Championship, en el tercer amistoso de pretemporada, para que estén preparados pero no es la solución pensada en un inicio.

Igual ocurre en el centro del campo con William Carvalho. No hay ofertas por el jugador como ya reconoció Antonio Cordón en sala de prensa pese a que era un jugador del que se esperaba poder sacar un beneficio económico. La irregular temporada del portugués acompañado con una más que discreta Eurocopa, ni siquiera fue convocado al partido ante Bélgica donde cayó Portugal, hacen que la cotización del medio centro haya bajado considerablemente en el mercado. Sería un jugador que liberaría tope salarial pero el Betis tendría el problema de la amortización y sin posibilidad de traer a nadie que pudiera suplirlo.

Si hablamos de conseguir plusvalías, la que dejaría Loren Morón sí sería interesante de cara al club por su condición de canterano, aunque mientras tenga el tope salarial sobrepasado solo podría invertir el 25% o el 50%, si la plusvalía es muy elevada. Pero ocurre una postura similar a la del luso. La única posición en la que se prevé salidas es en la portería y por el exceso de efectivos con el que se encuentra.

Resulta difícil imaginar una posible solución en un mercado en el que se encuentran tanta problemática económica. El dinero, ahora más que nunca, marca las directrices deportivas del Real Betis. Entre un tope salarial superado y una economía más que mermada atan de pies y manos las posibles maniobras de Antonio Cordón. Pero para eso también se firmó a un director deportivo de prestigio, para saber solventar dificultades como la que se está encontrando el conjunto verdiblanco. Encontrar fórmulas imaginativas, hallar esas jóvenes promesas a bajo coste o convencer a través del ilusionan proyecto europeo a jugadores para que lleguen al Villamarín.