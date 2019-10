Bermudas, el país donde la pelota que rueda es la del cricket

La población de Bermudas ha adoptado otro deporte, mismo que se acerca a la ocupación del Estadio Azteca.

Las Bermudas es un pequeño archipiélago de islas caribeñas. Forman parte de los catorce territorios de ultramar que se encuentran esparcidos entre los océanos del mundo y actualmente siguen perteneciendo al Reino Unido. Estas son colonias que no se independizaron o votaron por continuar bajo la unción de la Corona. Al no constituirse como países soberanos, estos territorios no podrían gozar de un sitio en la Asamblea General de las Naciones Unidas; pero al tener una federación de fútbol, sí pueden ser parte del conglomerado de miembros de la FIFA y de la CONCACAF. Casos como el de Bermudas son los que permiten a la FIFA sostener un mayor número de afiliados al de la ONU; y lo legitiman como uno de los escenarios más importantes de diplomacia internacional.

A día de hoy, la población de Bermuda ronda las 70,000 personas, es decir, lo equivalente a una muy buena entrada en el Estadio Azteca con su capacidad actual, por supuesto, sin alcanzar la ocupación máxima. La diferencia poblacional con , su próximo rival en la Nations League de CONCACAF, es abismal –por no hablar del desarrollo en términos de instalaciones deportivas, competiciones, entrenadores y futbolistas. Y sin embargo, esta tarde se enfrentarán de igual a igual por el recientemente inaugurado torneo de la zona.

Pero a pesar de la sorpresiva victoria a domicilio de Bermudas contra el Panamá de Américo “el Tolo” Gallego –el cual coloca al territorio caribeño como sublíder temporal del grupo–, en las paradisiacas costas bermudeñas la pelota de fútbol no rueda tanto como la del críquet, el que podría considerarse como el pasatiempo predilecto de sus habitantes. Y es que el yugo colonial es palpable en cada uno de los ámbitos de la vida en estos territorios, incluido el deportivo.

Una vez al año, cientos se reúnen durante un fin de semana para celebrar el “Juego de la Copa”, un enfrentamiento entre los clubes de Somerset y Saint George, las provincias más importantes de la isla que la dividen entre el Este y el Oeste. El críquet es el evento cumbre que además abre un espacio para el esparcimiento y la diversión, incluyendo auténticos festines de comida, bebida y música. La liga local reúne a una veintena de asociaciones que lo practican, mientras que la competición futbolera sólo alcanza a reunir diez equipos.

La preminencia del “pitch” es tal, que incluso el actual entrenador de la selección bermudeña de fútbol, Kyle Lightbourne, además de jugar a un nivel semiprofesional y amateur en diversos equipos de , representó a su país jugando al críquet, tanto en el Mundial juvenil Sub-19 celebrado en en 1988, como dos años más tarde, disputando también el aclamado ICC Trophy en . Sin duda, el hermano mayor del béisbol goza de mayor arraigo y popularidad que el propio balompié. Por azares de la historia, el fútbol globalizado aún no ha desembarcado del todo en tierras caribeñas.

Entre bates y cascos, cuando en la década de los noventa todavía se encontraban funcionando las bases militares que estableció en las islas durante la Segunda Guerra Mundial, un pequeño niño miraba al horizonte, sentado en la arena y con un balón en los pies. A sabiendas de que su sueño de ser futbolista profesional no podría cumplirse en Bermudas, tenía las esperanzas puestas en el imperio, en la Corona. Jugar fútbol en Bermuda es querer hacerlo en Inglaterra, y en estos territorios, migrar es sinónimo de crecer y triunfar.

Nahki Michael Wells, nacido en , la capital de Bermudas, era un adolescente cuando consiguió una prueba en el de Ámsterdam. A pesar de recibir una oferta contractual, en 2010 y con veinte años, decidió volver a las islas para jugar con el Bermuda Hogges. Al año siguiente se mudaría a Inglaterra para asistir a la Academia Internacional de Richmond en Leeds, donde comenzaría su aventura futbolística disputando las divisiones inferiores del fútbol inglés. Desde el principio, su llegada a la patria británica se vio marcada por un anhelo: pisar el sagrado campo de Wembley, jugar en la catedral del fútbol mundial, y así, elevarse en el imperio como el hijo pródigo de las Bermudas.

Siendo el fútbol inglés un mundo en sí mismo, ese mismo sueño es compartido por los aficionados de los pequeños clubes que integran una inmensa y compleja estructura de competiciones. En torneos como la o la Copa de la Liga, equipos de segunda y tercera división se enfrentan a los gigantes de la Premier League; y el estadio de Wembley, máximo templo de la pelota británica, es el escenario donde se disputan sus partidos finales. Para muchos clubes, disputar una final en la Catedral es la consagración de lo improbable y quizás el máximo logro en su centenaria historia.

Tal fue el caso del Bradford City, cuando en 2013, jugando en la tercera categoría y con una afición volcada a la locura, alcanzó la final de la Copa de la Liga. En el campo, el bermudeño Nahki Wells sería el artífice principal de dicha hazaña, marcando uno de los goles con los que derrotaron al en la semifinal. En ese momento, las rotativas de los diarios caribeños se frenaron y las redacciones de los estudios de televisión detuvieron sus transmisiones para informar a la población de Bermudas sobre la gesta de su compatriota. Wells se convirtió en el primer futbolista de la isla en disputar, en Wembley, la final de un torneo que incluía equipos de la Premier. Jugando en un equipo tercera división, se convirtió en una auténtica leyenda.

En aquella final, Wells y el Bradford City fueron derrotados por un contundente 5 a 0, cortesía del entonces poderoso City dirigido por Michael Laudrup. Aun así, por un breve instante y como si de un auténtico estadio de fútbol se tratase, los 70,000 habitantes de Bermudas se reunieron frente al televisor para apoyar en la lejanía a su naciente ídolo. De la mano de Wells y sus extraordinarios dribles con la pelota, el fútbol ha crecido en popularidad en la isla. No es casualidad que su selección se encuentre a pocas horas de enfrentar a México en la máxima categoría del balompié de la zona, como tampoco sería descabellado pensar en una nueva hazaña encabezada por el delantero bermudeño. Al fin y al cabo, el fútbol es un juego de once contra once, que no sabe de tamaños, ni mucho menos de poblaciones.