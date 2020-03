Berbatov: "Si Jovic quiere jugar ya debe irse cedido, sería una opción extraordinaria en Inglaterra"

El exjugador del United aconseja al serbio marcharse a la Premier si quiere gozar de minutos de manera inmediata.

Dimitar Berbatov, leyenda del o y embajador de Betfair, ha deseado que a Luka Jovic, delantero del , no le esté pasando factura la fama de jugar en un club top como el blanco. “Mira, yo soy de los Balcanes como él”, comenzó a explicar el búlgaro. “Sé perfectamente que a veces nos gusta vivir demasiado, así que espero que todo ese éxito, que su fichaje por el Real Madrid no se le haya subido a la cabeza, porque eso puede ser muy peligroso para un jugador joven como él. Necesita ser disciplinado”, se arrancó el ex delantero.

Berbatov no hablar por hablar. Sabe lo que se cuenta porque él mismo pasó, confiesa, por una situación similar. “Yo estaba en el , tenía la misma edad que Jovic y por delante jugaba Ulf Kristen, que era Dios en Leverkusen, uno de los mejores delanteros de la historia de . Y yo estaba en esa posición de pensar, ¿pero por qué cojones no estoy jugando? Me lo merezco, exijo jugar”, siguió su relato el embajador de Betfair.

“Y claro, empiezas a pensar un montón de tonterías porque eres joven y te crees que lo sabes todo. Pero con un poco de paciencia, trabajo duro y buena gente a tu alrededor que te cuente la verdad, sales. Eso ayuda”, aconsejó de forma indirecta Berbatov a Jovic.

“Ésa es una solución a su caso. La otra, si quieres jugar inmediatamente, es salir cedido. Si Jovic lo que quiere es eso, jugar ya, yo me le imagino siendo muy útil en un puñado de equipos de la Premier League”, evaluó Berbatov. “Jovic es una opción extraordinaria para muchos clubes de ”.

“Benzema es de los delanteros más infravalorados”

Porque, insiste Berbatov, Jovic es bueno. Muy bueno. Pero tiene un obstáculo enorme por delante. "No te olvides que su competencia es Benzema. Benzema, para mí, es uno de los jugadores más infravalorados del fútbol mundial en este momento. Marca tantos goles y sin embargo no se le da el reconocimiento que merece”, defendió el ex delantero al galo.

“Por eso es tan complicado para Jovic, porque tiene delante al francés. Yo solo espero que cuando Zidane dé a Luka una nueva oportunidad, la aproveche, que marque goles y que se salga como lo hacía en Alemania. Porque si no, insisto, sólo tiene dos opciones: o seguir trabajando o irse a Inglaterra o cualquier otro sitio donde pueda jugar”, zanjó el embajador de Betfair.