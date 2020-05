Berbatov: "El Barcelona de 2009 y 2011 es el mejor equipo al que me enfrenté, eran la esencia del fútbol”

El exjugador del Manchester United o Leverkusen señala al Barcelona de 2009 y 2011 con Guardiola y Messi entre otros, como el mejor al que se midió.

Dimitar Berbatov, leyenda del , ha evocado en la previa de la que debería haber sido final de la Champions de Estambul las dos finales que le cruzaron con el FC . Una en 2009. La otra, en 2011. Partidos con sentimientos distintos y una conclusión: “Aquel Barcelona fue el mejor equipo al que jamás me haya enfrentado. Eran la esencia del fútbol”.

En declaraciones exclusivas a Betfair, el búlgaro no ahorra en piropos, e insiste en que la fortaleza culé no radicaba sólo en Messi. “Tenía grandísimos jugadores como Xavi o Iniesta que trabajaban muchísimo, tanto, que hacían a Messi todavía mejor de lo que ya era. Se entendían también… es que eran un equipo increíble”, insistió Berbatov.

El ex futbolista desveló la preocupación de Ferguson por Messi. “El míster insistió mucho en que no se diese la vuelta. Nos lo dijo muchas veces: ‘Muchachos, si le dejamos que se dé la vuelta estamos muertos’. Ya sabía que era un jugador casi imparable”.

“Ojalá Zidane y Messi hubieran sido sólo espectadores”

En su currículum, el privilegio de haber podido comparar sobre el césped al propio Messi y a Zidane, al que también se enfrentó en la final de la Champions de 2002, en aquella ocasión con el . “Fue tremendo. Una pasada de experiencia… pero preferiría que Messi y Zidane hubieran sido sólo espectadores y sólo se hubieran pasado por el estadio para decir ‘hola’”, bromeó. El francés y el argentino fueron clave para que Berbatov no alzara la orejona.

Berbatov no se atreve a comparar a uno y a otro. “Mira, los dos eran genios. Vamos, que Messi aún lo es. Son diferentes. Entre 2002 y 2009 el fútbol era distinto. Yo tuve la suerte de jugar contra los dos… aunque afortunado tampoco me considero, porque contra los dos perdí”, insistió en su broma.

“Coutinho al United no tendría sentido”

Sobre la actualidad del Barcelona, Berbatov se mostró decepcionado por el rendimiento que ha dado Coutinho, al que se le vincula con varios equipos de la Premier, en el Bayern de Múnich. “Seguro que el rechazo del Bayern pesará en su cabeza. Va a ser complicado que lo acepte, pero ahora tiene que irse a un club que crea en él, con un técnico que le dé confianza y que le permita jugar con regularidad”, comenzó su análisis.

El búlgaro no entiende por qué dio el salto al Barcelona. “¿Realmente era necesario fichar por el Barcelona? En el estaba haciendo un gran juego, con un gran entrenador como Klopp… pero seguramente querría jugar con Messi y Suárez… el Barcelona es el Barcelona”, se respondió a sí mismo Berbatov.

“El Barcelona no le dio el tiempo suficiente para demostrar lo que vale. Ahora se tiene que preguntar cómo puede volver y por qué ha tenido este rendimiento”, insistió antes de afirmar que no lo ve en su Manchester United pese a los rumores que hay a su alrededor. “Es que el United no lo necesita ahora mismo. Bruno Fernandes es muy similar y se está saliendo. Y luego tienes a Pogba, a McTominay… Lo de Coutinho no tendría sentido”, afirmó rotundo.