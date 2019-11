Benzema y la Champions League: Un idilio que quiere llegar a las bodas de oro

El delantero francés suma 48 goles en la máxima competición con el Real Madrid, club con el que ha ganado el torneo 4 veces y casi siempre destaca.

Karim Benzema volverá a ser la referencia ofensiva del este miércoles en la visita del al Santiago Bernabéu en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA . El delantero francés buscará ante los turcos dejar finiquitada la clasificación de los merengues para octavos pero también llegar a su gol 50 como madridista en la máxima competición continental.

El delantero galo actualmente suma 48 tantos en la Champions con los blancos desde que llegó al club en 2009. La competición siempre ha deparado alegrías al delantero, que incluso en sus peores momentos como madridista apareció en esta competición como en su gol al Olympique de en 2011 o sus tantos en las semifinales y la final de 2018. Un doblete puede convertir a Benzema en el cuarto jugador que consigue marcar 50 goles en la Champions con un mismo club tras Messi que lo logró con el y Cristiano Ronaldo y Raúl, que también lo lograron en el Real Madrid.

De hecho, Benzema ya es el cuarto máximo goleador de la historia del torneo tras estos tres jugadores y suma 60 tantos con los 48 goles que suma en el Madrid y los 12 que anotó con el Olympique de Lyon. Su objetivo será poder superar a Raúl y sus 71 goles y colocarse en el podium de máximos goleadores de la historia del torneo sólo por detrás de Cristiano Ronaldo y Messi, que ambos ya ha superado los 100 goles.

No obstante, Benzema no ha empezado esta temporada de la mejor forma posible en la Champions League, ya que aún no ha marcado en esta edición tras jugar tres partidos ante , Galatasaray y Brujas y suma 16 remates sin haber visto portería. Romper la sequía y llegar a su gol 50 son dos objetivos más que atractivos para que el francés busque ver portería ante los turcos en el Bernabéu.