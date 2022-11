Benzema y Dubái: una celebración para el lugar donde celebra el mundo

La superestrella del Real Madrid se ha sincerado sobre su nuevo movimiento característico y su fuerte conexión con la ciudad con sede en los Emiratos

Durante sus casi 20 años como futbolista profesional, Karim Benzema ha tenido muchas cosas que celebrar. Fueron los cuatro títulos de la Ligue 1 entre 2004 y 2009 en el Lyon, un joven delantero que se convirtió en figura rápidamente. Están las cinco Champions League ganadas en el Real Madrid junto a las vitrinas llenas de trofeos de La Liga y la Copa del Rey. Luego, más recientemente, estaba el Balón de Oro. Por supuesto que lo hubo. Por fin llegó.

En una carrera llena de gloria individual y en equipo, Karim Benzema ha tenido mucho que celebrar.

Y ahora, hablando en exclusiva para GOAL como parte de la campaña Where the World Celebrates, Karim tiene una nueva forma de celebrar las cosas. Una celebración icónica para un futbolista icónico

Presentamos… La Benzayala.

“La inspiración vino de la famosa 'Ayala''', nos cuenta Karim. “Una danza cultural tradicional realizada por emiratíes como parte de celebraciones especiales”.

“Para celebrar mi participación en la campaña Where the World Celebrates, Benzayala es una combinación de mi apellido y esta danza tradicional, con mi propio toque”.

Una parte importante y antigua de la cultura en los Emiratos, el baile es realizado por hombres y niños en celebraciones como bodas y fiestas nacionales, y presenta artistas que sostienen cañas de bambú delgadas y se mueven al ritmo de un tambor constante.

Como reflejo de la herencia de la cultura emiratí, el baile es un símbolo de tradición e identidad para una región por la que Benzema tiene mucho respeto y amor.

“Me encanta el bullicio y la energía de Dubái”, respondió Karim cuando se le preguntó sobre su fuerte conexión con la ciudad. “Es una ciudad verdaderamente global donde personas de todo el mundo contribuyen a crear una vibra positiva. No hay ningún lugar como este".

“Cada vez que visito, hay algo nuevo que descubrir: Dubái no deja de innovar y ofrecer nuevas experiencias a sus residentes y visitantes. No importa cuáles sean tus intereses, aquí hay algo increíble para ti. Me encanta estar aquí, y a mis hijos también les encanta”.

En términos de cuáles podrían ser esas experiencias... Karim nos cuenta cómo es su día perfecto en Dubái.

“Mi día perfecto en Dubái sería relajarme en la playa o en el desierto, disfrutar de una aventura acuática o terrestre y recargar energías con una buena comida. La hospitalidad emiratí es de clase mundial. Hay un lugar en el distrito patrimonial de Al Fahidi llamado 'Centro Sheikh Mohammed para el entendimiento cultural' donde puede disfrutar de una comida auténtica organizada por emiratíes que responden a todas sus preguntas culturales. Es una visita obligada. También está el Museo del Futuro, que le brinda un viaje real hacia el futuro, el entorno natural y las nuevas tecnologías que podemos esperar. Todo está dentro de lo que creo que es uno de los edificios más bellos del mundo”.

Con el torneo de fútbol más grande del planeta llegando a Medio Oriente el domingo 20 de noviembre, la brillante e intensa atención del fútbol estará en la región por primera vez en su historia.

“Este es un gran hito en la historia del fútbol, ​​por lo que es realmente emocionante ser parte de la acción. La región de Medio Oriente tiene fanáticos del fútbol muy entusiastas, puedo sentirlo cada vez que la visito. Creo que la ubicación es estratégica para que fans de todo el mundo se unan al evento”.

La Copa del Mundo es una auténtica fiesta del fútbol y ha proporcionado al deporte rey algunos de sus momentos más memorables... y celebraciones.

¿Quién podría olvidar la celebración 'mecer al bebé' del brasileño Bebeto después de anotar contra Holanda en 1994? ¿O el baile de la bandera de esquina de Roger Milla después de marcar para Camerún en 1990?

Con la Copa del Mundo 2022 comenzando en menos de un mes, estamos preparados para ver nuevas celebraciones que se agreguen a esta lista de iconos.