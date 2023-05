Benzema le traslada al Real Madrid la oferta de Arabia Saudí

El francés se pensará en los próximos días si sigue o no en el Real Madrid

El Real Madrid se ha encontrado esta semana con un inconveniente con el que no contaba. Karim Benzema no tiene claro si seguir o no en el Real Madrid. Arabia Saudí ha llamado con más insistencia a su puerta y el galo está pensando seriamente poner fin a su trayectoria en el conjunto blanco.

Tal y como ha informado 'COPE', Benzema ya le ha trasladado al Real Madrid la oferta y el club y el jugador han acordado unos días para que el francés pueda reflexionar y decidir qué hacer con su futuro. En el club no tienen intención de negarle la salida y si decide marcharse, respetarán su decisión.

Benzema acababa contrato este verano pero al ganar el Balón de Oro, el francés disponía de una cláusula que le permitía renovar por un año más. No obstante, el capitán blanco no ha ejecutado esa opción en estos meses. Durante gran parte de la temporada, la sensación en el club es que Benzema iba a continuar, el galo habría rechazado la primera tentativa Saudí, pero las cosas parecen haber cambiado en las últimas semanas.

Y la situación es distinta porque tal y como han informado 'Relevo' y 'El Mundo', el Gobierno de Arabia Saudí le ha presentado una oferta por la cual cobraría una cifra cercana a los 100 millones de euros por temporada (el contrato sería de dos años). En resumen, que podría ganar alrededor de 200 millones de euros.

El gran plan de Arabia Saudí es llevarse la organización del Mundial de 2030 y por ello quieren reunir a las principales estrellas del mundo del fútbol para que en un futuro sean embajadores de la candidatura. Cristiano Ronaldo ya está allí y el gobierno saudí está tratando de cerrar las llegadas de Messi y Benzema. Como cuenta 'El Mundo', les han puesto todas las facilidades encima de la mesa: escoger ciudad, equipo, residencia... todo con tal de convencerles.