Benjamín Vidal protagonizó accidente automovilístico en estado de ebriedad

El zaguero de U. Católica resultó con lesiones leves tras perder el control de su vehículo y desbarrancar en La Florida. El club analiza sanciones.

Un grave accidente protagonizó Benjamín Vidal durante la madrugada de este miércoles. El defensa de , actual campeón del fútbol chileno, fue detenido luego de chocar en estado de ebriedad y perder el control de su vehículo marca Mazda CX-5, según relató Carabineros.

"(Vidal) pierde el control del móvil y cae a un barranco", precisó el capitán Ignacio Lagos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera. El accidente se registró en Departamental con Las Perdices, en la comuna de La Florida, de acuerdo al reporte policial. El conductor de 28 años cayó cerca de 7 metros al interior del cauce del canal Zanjón de la Aguada, que se encontraba sin agua.

“Cuando llega personal policial realiza las pruebas respiratorias y arroja positivo a la presencia de alcohol”, apuntó Lagos a Radio Cooperativa. Tras la primera prueba de alcotest arrojó sobre 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

A raíz de esto, el futbolista quedó detenido y trasladado a la 43ª comisaría para constatar lesiones en un recinto asistencial. Luego, el jugador quedó en libertad a la espera de una citación del Tribunal.

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, aseguró que están evaluando en el club un posible castigo para el jugador.

"Se presentó bien, estaba en buen estado general, pero apenado, preocupado y arrepentido (…) En este caso, por fortuna, no hubo terceros involucrados, y nosotros siempre como club trabajamos para asesorarlos y que no pase esto. Como club condenamos el hecho, todos sabemos lo que no tenemos que hacer, que no hay que manejar bajo los efectos del alcohol, él está consciente y el mensaje es que no tiene que pasar. Evaluaremos sanciones internas", dijo en conferencia de prensa.

"Son hechos que no tienen que pasar y trabajamos para asesorarlos. Habrá que intensificar nuestras charlas para que baje a cero. Somos seres humanos que vivimos, cometemos errores como puede pasar en cualquier profesión o a cualquier persona, pero dando el mensaje que cuando se toma no se maneja", cerró.