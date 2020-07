Benguché suma un nuevo interesado desde Perú

El actual delantero de Olimpia está en agenda de Alianza Lima y se suma a sus chances de emigrar en la próxima temporada.

Olimpia sabe que será difícil contar con Jorge Benguché para el Apertura 2020, debido a las múltiples ofertas que recibe desde el exterior por el delantero. Alianza Lima, uno de los clubes más importantes de Perú, se suma a los interesados.

Según el diario Libero, el hondureño aparece como opción luego de que el Blanquiazul no llegó a concretar la incorporación del argentino Jonathan Herrera. No obstante, aseguran que el entrenador Mario Salas todavía no aprobó a Benguché.

Entra las ofertas que posee el delantero, de 24 años, están las de de , Belenenses de , al mismo tiempo que podría dar el salto hacia algun club de la .

El artículo sigue a continuación

Más equipos

En la temporada 2019/20, que terminó cancelado por la pandemia del coronavirus, Benguché logró 17 goles en 31 partidos con la camiseta de Olimpia.