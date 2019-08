Benedetto: "Si Boca no gana la Libertadores, se van a poner las cosas difíciles"

El Pipa habló de su venta al fútbol francés, de la "mezcla de sensaciones" por su salida y de cuánto pesa hoy ponerse la camiseta xeneize.

Después de varias semanas de idas, vueltas y negociaciones que por momentos amagaron con caerse, Boca finalmente acordó con el Olympique de la transferencia de Darío Benedetto, quien este viernes se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico.

Ausente por un desgarro en los últimos partidos del Xeneize, el Pipa volará hacia este sábado para someterse a la revisión médica en su nuevo equipo, que pagó alrededor de 19 millones de dólares, un poco menos que los 21 millones de euros en los que estaba fijada su cláusula de rescisión, habida cuenta que tenía contrato hasta junio de 2021.

Tras confirmarse su partida, el delantero surgido de de Sarandí confesó que tiene "una mezcla de sensaciones" por tener que dejar el club del que es hincha: "Triste por irme de Boca, pero a la vez contento por esta oportunidad que se me presenta. Estuve esperando durante toda mi carrera tener la chance de jugar en un club importante de Europa y me llega ahora, a los 29 años".

"Me hubiera gustado despedirme jugando, como hizo el uruguayo Nández, pero no pude", reconoció el atacante ex-América y Tijuana de , en declaraciones a Fox Sports, y agregó al respecto: "Si no era un club importante de Europa no me iba. Tuve ofertas de equipos mexicanos, pero preferí quedarme en Boca".

Por otra parte, Benedetto coincidió con Carlos Tevez, quien había asegurado que "hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego". "Desde que vine al club, pasaron muchas cosas. Se han vivido cosas muy lindas, como salir campeón, pero también hay que ser conscientes de que no hace mucho tiempo perdimos una final contra River", analizó, y en la misma línea, continuó: Creo que nos levantamos y tenemos la vara alta porque sabemos que hay que salir campeones. No es fácil ahora decirle que sí a Boca. En estos momentos... venís de perder una final con River, otra con Tigre. Es difícil ponerse la de Boca cuando se sabe lo que el hincha quiere. Si no ganás la Copa Libertadores, se van a poner las cosas difíciles".