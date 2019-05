Bendita sea la escuela del Ajax

Una filosofía de juego que no caduca y que, pese a caer contra el Tottenham en las semifinales, demostró este año su poderío.

Qué contentos estarían Rinus Michels y Johan Cruyff, más allá de los resultados. Qué orgullosos se sentirían al ver cómo estos chicos se divierten en Ámsterdam, en Madrid, en Turín, en Londres o donde ruede un balón. Bendito sea el Romanticismo 2.0. Bendita sea la escuela del , esa filosofía de juego que no tiene fecha de vencimiento y que, pese a caer frente al , en el partido de vuelta de las semifinales de la , demostró este año su gran poderío.

Tottenham ganó agónicamente con un triplete de Lucas Moura y es finalista

Bendito sea ese fútbol de posesión, de ataque, de exhibir uno, dos y decenas de gestos técnicos para que el espectador sea feliz en una tribuna o delante de un televisor. Erik ten Hag supo juntar a una generación brillante de futbolistas y les dio razones para soñar esos sueños que, hasta hace poco, parecían imposibles en .

De Jong, Van de Beek, De Ligt… Fue justamente el defensor, ese joven –e insólito- capitán, el que abrió en esta ocasión la cuenta. Fue a los cinco minutos, imponiéndose como se impone en cada acción, pese a tener apenas 19 años. Ziyech aumentó el marcador a los 35, como para que la fiesta sea más grande, con más lujos. Es que, con el 2 a 0 más el 0-1 de Londres, el trámite parecía sentenciado. Pero claro, en el fútbol moderno, nada se sella antes del final (si lo sabrá el ). Y menos contra un gran equipo como el que dirige Mauricio Pochettino: Lucas Moura, en cuatro minutos, puso el 2 a 2.

En la última intensa media hora, el local intentó demostrar que la juventud de su plantilla no es contraproducente: buscó el tercero, con sus armas, las de siempre, pero no lo logró, y terminó sufriendo y eliminado. La escuela, esta vez, no tuvo su premio…