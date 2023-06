Bellingham, un fichaje estratégico y generacional

La llegada del inglés es considerada en el club como un fichaje clave a nivel deportivo y de marketing

El Real Madrid ha dado un golpe encima de la mesa en el fútbol europeo con el fichaje de Jude Bellingham. El jugador más pretendido y de más valor de los que se van a mover en este mercado de fichajes acaba firmando por el cuadro merengue para las seis próximas temporadas en un momento en el que el dinero de Oriente Medio es cada día una amenaza mayor y también en el que la Premier League ostenta un protagonismo y un dominio económico y de marketing superior al del resto de Ligas.

Esta adquisición, además de un gran fichaje a nivel deportivo, refuerza la posición de mercado del Real Madrid, la cual ya se hizo notar con la llegada de Aurelién Tchouaméni, algo importantísimo tras el duro golpe que supuso la negativa de Mbappé. En ambos casos (Bellingham y Tchouaméni), el jugador tenía ofertas salariales superiores a las que el cuadro blanco ofrecía, pero han preferido jugar en el Santiago Bernabéu. Golpe de realidad del equipo de Florentino Pérez a equipos como PSG, Manchester City o Liverpool, gracias una vez más al sensacional trabajo de Juni Calafat, entre otros.

A nivel deportivo, hay que considerarlo como un acierto rotundo pese a que el Real Madrid no necesitaba de manera urgente la llegada de un centrocampista. Si tienes la posibilidad de fichar a uno de los mejores jugadores del mundo con 19 años, no debes dudar. Como en el draft de la NBA, siempre es mejor seleccionar por talento antes que por necesidad. Modric y Kroos no van a durar eternamente y Bellingham solo tiene 19 años. Un jugador generacional que será importante esta temporada y clave en el futuro del equipo.

Bellingham es un todocampista con un físico privilegiado (un más en este equipo), capaz de asumir un gran recorrido pese a que no es un especialista defensivo. Es un gran futbolista en transición, muy vertical, tiene visión de juego y un gran golpeo de balón. Un ida y vuelta absoluto que puede sumarse al ataque en segunda línea con mucho peligro.

Con este fichaje, el Real Madrid tendrá en sus filas a tres del TOP5 de jugadores más valiosos del mundo, según la lista que este mismo martes publicó el 'Cies Football Observatory'. Vinicius es el segundo más valioso, Bellingham el cuarto y Rodrygo el quinto. Solo Haaland (primero) y Saka (cuarto) no pertenecen al Real Madrid.