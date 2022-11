Bélgica vs. Marruecos en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Bélgica y Marruecos, correspondiente al Grupo F del Mundial de Qatar 2022.

Bélgica y Marruecos se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo F del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Thumama como escenario, se da un choque entre el gran favorito en el sector y candidato a llegar a instancias finales, frente a un rival que demostró en su debut que será un contrincante incomodo.

Los Diablos Rojos arrancaron el campeonato con un apretado triunfo sobre Canadá por marcador de 1-0 con anotación de Michy Batshuayi y un penal atajado por Thibaut Courtois. El equipo dirigido por Roberto Martínez se colocó en la cima del grupo con tres puntos.

Por su parte, los Leones del Atlas igualaron por 0-0 ante Croacia en la primera jornada. El cuadro a cargo de Walid Regragui se ocupa el segundo sitio del tablero junto a los Vatreni, pero ahora enfrentan al rival más complicado con la obligación de seguir sumando unidades.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

BÉLGICA - MARRUECOS, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Minuto 36. Lo intentó De Bruyne desde lejos, pero su remate no encontró portería. Está mejor Bélgica en esta segunda jornada, pero sin alardes.

Minuto 26. ¡Buena parada de Courtois a remate de Ziyech!

Minuto 26. ¡Buena parada de Courtois a remate de Ziyech!

Minuto 5. ¡Munir evita el gol de Batshuayi!

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

Suenan los himnos de Bélgica y Marruecos en el Al Thumama

Once confirmado de Marruecos. Mismo once que ante Croacia

🚨 التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام منتخب بلجيكا



Once confirmado de Marruecos. Mismo once que ante Croacia

Once confirmado de Bélgica. Thorgan Hazard, titular

Once confirmado de Bélgica. Thorgan Hazard, titular

El choque entre los Diablos Rojos y los Leones del Atlas, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Bélgica enfrenta a Marruecos en la fecha 2 del Grupo F del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Thumama.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Bélgica - Marruecos FECHA Domingo 27 de noviembre ESTADIO Al Thumama | Doha, Qatar HORARIO 10:00 (ARG, BRA, CHI), 08:00 (COL), 07:00 (MÉX), 14:00 (ESP), 05:00 (PT), 08:00 (ET) (USA)

FORMACIONES

BÉLGICA

Courtois; Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne; Witsel, Onana, De Bruyne; Thorgan Hazard, Eden Hazard y Batshuayi.

MARRUECOS

Bono; Achraf, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amallah, Amrabat; Boufal, Ziyech y En-Nesyri.