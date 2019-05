Bayern Munich - Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga: alineaciones, día, hora, noticias y cómo verlo

El equipo bávaro se la juega toda para asegurar el título. James Rodríguez no verá acción.

Bayern Munich sigue en la punta de la tabla y se encamina a un nuevo título en la . No hay mañana para el Bayern, ni para el , cuando se dispute la última fecha para definir al campeón: a los bávaros les basta el empate para quedarse con la ensaladera pero reciben al sorprendente equipo de Frankfurt, semifinalista de la liderados por Luka Jovic.

Niko Kovac confirmó que no contará con James Rodríguez, aunque no entregó detalles sobre las razones para tal decisión: "James Rodríguez no estará disponible".

🎙 Niko #Kovac sobre los lesionados: "@Manuel_Neuer ha dado grandes pasos. Su gemelo aguanta. Está en el camino de la recuperación, pero no jugará el fin de semana. @jamesdrodriguez tampoco estará disponible". #FCBSGE #FCBayern pic.twitter.com/mZRSaLFpZk — FC Bayern Español (@FCBayernES) May 16, 2019

POSIBLE XI DEL BAYERN MUNICH

Kovac formaría con: Ulreich; Kimmich, Sülle, Hummels, Alaba; Thiago, Martínez; Goretzka, Müller, Gnabry; Lewandowski.

POSIBLE XI DEL EINTRACHT

Adi Hütter por su parte formaría con: Trapp; Abraham, Hinteregger, Falette; Hasebe; Da Costa, Rode, Gaćinović, Kostic; Rebic y Jovic.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El encuentro será el sábado 18 de mayo a las 08:30 de (10:30 de , 09:30 de y 14:30 en ). Fox Sports tendrá la señal de este partido en su página de internet y en todas sus plataformas digitales.