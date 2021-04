Bayern: Cuando perder también es ganar

El Bayern cayó con honores ante el PSG (2-3) protagonizando un fútbol pocas veces visto.

Es cierto que Mbappé los metió a pares, que Neymar se convirtió en el mejor asistente de la Champions desde su llegada al fútbol europeo con dos regalos de categoría y que Keylor Navas demostró que es aquel portero que llevó al Real Madrid a la gloria con diez paradas. Pero también lo es que el Bayern es probablemente el equipo al que más guste ver.

Faltaba Lewandowski y por eso seguramente no acabaron goleando al PSG, pero a un espectador imparcial le maravilló ver la velocidad de juego, las idas y venidas, las combinaciones a toda pastilla o la acumulación de jugadores en ataque como si no hubieran jugado en una cancha de fútbol si no en una de baloncesto. ¡Qué manera de correr!

El artículo sigue a continuación

Porque si el fútbol es una excusa para poder divertirse un rato, para sentarse delante del sofá (ya quisiéramos estar en los estadios) y evadirse de los problemas del día a día, sin duda el Bayern es esa pastilla para recobrar la alegría.

31 disparos a portería para hacer del área gala una trinchera a defender. Oportunidades de todos los colores y una intensidad que hacían que pensar en ir un momento a la nevera a coger un refrigerio te pudiera dejar perdiéndote una jugada espectacular. Eso sí, el descanso, un alivio para coger aire antes de volver a sentarte 45 minutos más a ver un espectáculo.

Eso fue el Bayern, un equipo que no perdía un partido en Europa desde hacía dos años y que sin su mayor estrella regaló a millones de aficionados la mejor de las sonrisas antes de irse a la cama a pensar en afrontar un nuevo día.