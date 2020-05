Bayer Leverkusen oficializa la renovación de Charles Aránguiz hasta 2023

El Príncipe cumplirá 8 años en una de las 5 ligas más grandes de Europa. Se quedará en BayArena hasta después del Mundial de Qatar.

No hay más dudas. Charles Aránguiz renovó su contrato con el Bayer Leverkusen, que hizo la firma oficial hasta 2023 este viernes, cinco semanas después de que André Cury confirmara la información al Inter de Porto Alegre. Así, el Príncipe de Leverkusen cumplirá 8 temporadas con las Aspirinas, las cuales lidera en el centro de juego merced a sus virtudes reconocidas en y el planeta fútbol.

He experimentado muchas cosas aquí, jugado en grandes partidos con enormes compañeros. Este club y realmente todos los miembros de su staff siempre me han apoyado y me han dado la sensación de ser bienvenido aquí, especialmente al principio cuando no estaba apto para jugar por un largo tiempo por mi rotura del tendón de Aquiles. He pasado una etapa maravillosa aquí y voy a dar mi todo para que consigamos algo grandioso en los próximos tres años. Esta temporada sería buena si la podemos retomar pronto

Más equipos

El mediocampista de expuso que el hecho es "la continuación de una relación especial", mientras que -siempre en el sitio web oficial del club- el gerente deportivo Rudi Völler explicó cómo se dieron las negociaciones, manifestando que "hemos tenido varias buenas discusiones con Charles en las últimas semanas y su deseo de quedarse absolutamente coincide con lo que queremos. Charles es un jugador realmente importante para nuestro equipo". Es más, cree que "el hecho de que hayamos sido capaces de acordar otra vez un contrato de largo término subraya la total convicción de todos los involucrados y la confianza mutua".

Simon Rolfes, director deportivo del Bayer, marcó que el crack de Chile es "una llave y estratégicamente un jugador muy significativo. Él es un componente crucial de nuestro equipo y de toda nuestra plantilla", pues "Charles puede leer un juego, acelerar en el momento justo, irradia una increíble tranquilidad y le da a sus compañeros apoyo y seguridad. Extender su contrato por otros tres años es una buena señal por un futuro exitoso en el campo y además una señal para el resto del equipo".

"No hay Aránguiz malo"

Desde que firmó en 2015 desde el Inter, Aránguiz -ex y la U- ha jugado un total de 130 partidos oficiales, con un total de 13 goles entre la liga germana, , y . Es más, por la UEL metió su último oficial frente al Rangers escosés. Antes de la suspensión, metió a los suyos en la semi de la copa local en otra de sus demostraciones de liderazgo y relevancia: días antes había dejado atrás su lesión de gemelo derecho con una asistencia.

El diestro de Puente Alto deja atrás el interés del Bayern y la 'guerra' de los gigantes turcos por ficharlo. Además, la Bundes se apresta a volver tras dejar atrás los entrenamientos en casa.

¡Aún faltan muchos capítulos en esta historia! 🤩🇨🇱



¿Cuál es su momento favorito de @CharlesAranguiz con nuestro #Bayer04?#Aránguiz2023 pic.twitter.com/fax4yVdqme — Bayer 04 Leverkusen (en 🏡) (@bayer04_es) May 1, 2020

Aránguiz se proyecta como fijo titular para Reinaldo Rueda en el proceso rumbo a 2022 junto a Arturo Vidal y Erick Pulgar en la medular. Y al menos hasta un semestre después de aquella cita mundialista estará en la élite del deporte.