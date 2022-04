Battaglia y un dilema central: ¿Arriesgar, improvisar o apostar a lo inexperto?

Las lesiones y sanciones le están generando a Sebastián Battaglia un dolor de cabeza a la hora de conformar su defensa. El entrenador de Boca Juniors tiene que lidiar con múltiples bajas en el puesto de marcador central que lo obligan a apostar por juveniles y a tener que improvisar. Este inconveniente se agrava ante la exigente agenda que tiene el club en este cierre de semestre: de acá a fin de junio se definirán el título de la Copa de la Liga Profesional y los clasificados a octavos de la Copa Libertadores.

En Boca sabían desde que comenzó este año que prácticamente no iban a poder contar con Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz en la fase de grupos de la Libertadores. La dupla titular del xeneize recibió una durísima sanción por parte de CONMEBOL, de cinco fechas para uno y cuatro para el otro, respectivamente. Ésta fue aplicada luego de las agresiones que se dieron en Brasil tras el final de aquella polémica serie contra Atlético Mineiro. La dirigencia se movió en el mercado para suplir esas bajas y decidió repatriar a Gastón Ávila de su préstamo en Rosario Central e incorporar a Nicolás Figal de la MLS. Ellos, junto a Carlos Zambrano y los juveniles Gabriel Aranda y Alexis Alvariño, fueron los elegidos para conformar la defensa y competir en toda esta primera instancia de la Copa.

La primera baja que desencadenó el problema de la defensa fue la de Carlos Izquierdoz. El capitán sufrió una fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo en la victoria contra Estudiantes de La Plata y quedó automáticamente descartado para todo el semestre. Si bien el central recién se iba a poder incorporar a la Libertadores en las últimas dos fechas de la fase de grupos, esta lesión modificó toda la rotación planeada por Sebastián Battaglia, que tuvo que recurrir a Carlos Zambrano también en el torneo local.

El defensor peruano suplió a Carlos Izquierdoz con una gran actuación en la victoria contra River en el Monumental. Su nivel creció y, justo cuando empezó a ser reconocido por los hinchas, sufrió un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho. Zambrano venía de no tener tanta continuidad y esa subida de carga, compartida entre Boca y por la feroz lucha que tuvo con su selección para lograr clasificar al repechaje para el Mundial de Qatar, repercutió en su físico.

Con estas dos bajas el foco se puso en Nicolás Figal, refuerzo que llegó en este mercado de pases y que se transformó en el único central diestro con experiencia disponible en el plantel. Sebastián Battaglia comprendió eso y lo resguardó en el partido con Vélez para que pueda estar en la Libertadores. Lamentablemente, el ex Independiente se desgarró en la previa del partido contra Always Ready y el técnico tuvo que apostar otra vez por Gabriel Aranda, capitán de la reserva campeona, quien ya había sido titular ante los de Liniers.

Llegó el partido por la Copa Libertadores en el cual Battaglia tuvo que utilizar a Gabriel Aranda junto a Gastón Ávila. Dos centrales nacidos en el 2001 y que no habían tenido la chance de ser dupla ni siquiera en la reserva. Por su parte, en el banco aparecieron Agustín Sández y Alexis Alvariño como opciones, dos juveniles que originalmente no se formaron para jugar zagueros.

La situación empezó a complicarse luego del partido contra Always Ready por una molestia en el tobillo de Gabriel Aranda. El juvenil quedó dolorido tras pisar mal luego de un duelo aéreo. Por fortuna, los resultados de los estudios confirmaron que la lesión es un esguince leve y se cree que le permitirá concentrarse junto al resto de sus compañeros. Aún así, esta molestia obliga a Sebastián Battaglia a tratar de darle la mínima cantidad de minutos posibles para que se recupere bien de cara al partido ante Corinthians en Brasil.

La actualidad marca que Boca solo tiene a Gastón Ávila y a Marcos Rojo como centrales con rodaje. Ambos son zurdos y, si bien en el verano hicieron dupla, no es lo más habitual en el fútbol mezclar dos jugadores de ese mismo perfil en una defensa. Si bien es algo que se ensayó pensando Lanús, el técnico del xeneize sabe que una lesión del ex Rosario Central lo pondría en una situación riesgosa a la hora de armar un once en la Copa Libertadores. Habrá que esperar hasta la práctica del sábado para confirmar si los utilizará juntos.

Con Gabriel Aranda con molestias, con las bajas confirmadas de Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano, Boca tiene que decidir si arriesgará a Gastón Ávila o si apostará por Alexis Alvariño como su reemplazante. El juvenil (2001) siempre fue volante central en inferiores, pero en los últimos meses Hugo Ibarra comenzó a reconvertirlo en defensor en la reserva. De hecho, su debut en primera división fue el año pasado jugando diez minutos contra Banfield en la posición de mediocampista.

¿Y qué más hay abajo? Los problemas de centrales repercutieron también en la reserva. Hugo Ibarra, en la derrota contra Lanús por 3-1 de esta semana, no citó a Gabriel Aranda ni Alexis Alvariño. Lo hizo para cuidarlos para el plantel profesional y eso lo obligó a darle su primera titularidad a Lautaro Di Lollo (2004). El chico hizo dupla con Nahuel Genez (2003), futbolista que supo ser nueve en la novena y que desde hace años juega de lateral por izquierda. De hecho, durante este encuentro en el banco tuvieron que aparecer Valentín Fascendini (2003) y Mateo Mendia (2004), dos defensores que aún no debutaron en esta categoría.

La otra opción disponible para el técnico es la de improvisar. Sebastián Battaglia probablemente busque evitar exponer a Alvariño, y ese es el motivo por el cual en las últimas prácticas probó a Esteban Rolón como primer marcador central. El volante, que vino de Huracán en junio del 2021, hasta el momento no ha tenido un gran rendimiento y esta podría ser una oportunidad para empezar a cambiar su historia en el club. En caso de jugar, será junto a Marcos Rojo como dupla en el torneo local. Zaga que le permitiría a Boca cuidar a Aranda y Ávila para la Libertadores.

El último registro de Boca utilizando un volante tapón como defensor desde el inicio de un partido se remonta al último ciclo de Carlos Bianchi. El Virrey tuvo que utilizar por necesidad a Ribair Rodríguez en ese puesto en un partido contra Vélez, por el torneo local y que tuvo como sede La Bombonera. Aquella jugada le salió a la perfección: fue triunfo del xeneize por 2-1 y con un gol de cabeza del uruguayo.

A Boca se le vienen tres partidos consecutivos por el torneo local - Lanús, Godoy Cruz y Central Córdoba - y luego el viaje a Brasil para enfrentar al Corinthians. Battaglia espera terminar esta semana con resultados positivos y sin lesiones en un puesto donde no puede perder más jugadores. De él dependerá si este tramo clave lo realizará arriesgando jugadores, apostando a la inexperiencia de otro juvenil o improvisando con un cambio de puesto. No hay más y solo él sabe todo lo que se juega.