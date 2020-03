Bartomeu y el mercado del Barcelona: "No habrá tanto dinero, tanto cash; habrá más intercambios"

"Tenemos ambición. Hay que hacer un buen equipo", adelantó el presidente azulgrana.

En la misma entrevista en la que Josep Maria Bartomeu aseguró que acordaron la reducción salarial de la plantilla desde el primer minuto con los capitanes, el presidente del FC afirmó que el club catalán tiene "ambición" de cara al mercado de verano.

ASÍ CONFIRMABA MESSI LA REDUCCIÓN SALARIAL

Preguntado en Mundo Deportivo y Sport si cambiarán la política de refuerzos, Bartomeu señaló: "No, Abidal y Planes siguen trabajando para preparar un equipo aunque en esta ventana de verano se auguran operaciones de intercambio, no habrá tanto dinero, tanto cash, pero habrá más intercambios".

Y consultado sobre si tendrán ambición de cara al mercado, adelantó: "Sí la tenemos. Hay que hacer un buen equipo". Sobre los posibles fichajes de Neymar y Lautaro, aseveró: "No puedo hablar de nombres. El Barça estará en el mercado en disposición de hacer las operaciones que crea convenientes. Claro que tendremos capacidad. Vuelvo a decirlo, somos el club que más ingresa en el mundo. Yo escucho a la gente decir según qué y pienso: Pero si somos los más grandes, ¿qué dicen?".

En cuanto a la renovación de Leo Messi, respondió: "Ahora estamos muy metidos en este tema del impacto de la pandemia en el club y en lo que pasará en el Estado de Alerta. Esto lo tenemos que hacer, hablar con la gente de Leo, pero ya lo haremos en el momento adecuado".

Bartomeu acabó diciendo que no está preocupado por la renovación del capitán: "No, Messi ya lo ha dicho muchas veces. Quiere acabar su carrera deportiva en el Barça, por tanto no nos preocupa. Pero sí que habrá que sentarse con él para llegar a un acuerdo".