Bartomeu: "No hay caso Neymar, él quiere salir pero el PSG no quiere que salga"

El presidente del Barcelona compareció ante los medios de comunicación para valorar la situación del club tras los últimos cambios en su Junta.

El presidente del , Josep María Bartomeu, ha analizado este viernes ante los medios de comunicación cómo será el futuro del club blaugrana tras la salida de la entidad del hasta ahora vicepresidente, Jordi Mestre, y analizó los planes en el mercao de fichajes empezando por la posible vuelta de Neymar a la entidad.

"Sabemos que Neymar Junior quiere salir del , pero también sabemos que el PSG no le quiere dejar salir, con lo cual..no hay caso Neymar. Es decir, que no hay nada", explicó el dirigente enfriando el interés del club en el brasileño.

El artículo sigue a continuación

Asimismo aclaró que Messi no ha pedido la vuelta de Neymar: "Sé que quiere salir por la prensa, pero Messi no pide jugadores, acabemos con las leyendas. Quiere jugar, quiere un buen equipo, competitivo, pero las decisiones son siempre de los técnicos del club".

De hecho, Bartomeu apuntó a que prefiere a Dembélé ante que a Neymar: "Sí, joven talentoso, diferente a los que hay en el mundo del fútbol. Es una figura del fútbol actual. Tiene futuro y lo queremos en el Barça" y también espera que el futuro de Coutinho siga en el club: "Hicimos una apuesta muy fuerte. Es un jugador fundamental, también para Valverde. Que haga una buena final, que la gane y haga unas buenas vacaciones".

En cuanto a la dimisión de Mestre explicó que "hace dos días comimos juntos y me dijo que lo quería dejar. Dio varios motivos, uno por discrepancias con el área de fútbol de la Junta Directiva. También había cansancio. Entendí sus motivos. Hay muchas cosas. Yo asumo ahora esta responsabilidad, como he hecho en otras ocasiones. Lo hice cuando lo dejó Monge o Arroyo. Estoy acostumbrado. Quiero hacerlo yo porque ya lo hice cinco años cuando Rosell era presidente. Sé cómo está el mercado, lo conozco. Es algo que me gusta".