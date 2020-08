Bartomeu: "Si todo va bien Koeman será el entrenador del Barcelona"

El presidente del Barça ha concedido una entrevista a los responsables de los medios deportivos catalanes y repasó la actualidad.

El presidente del FC , Josep María Bartomeu, ha repasado la actualidad del cuadro azulgrana. En medio de la profunda crisis que le ha llevado a cesar a Quique Setién y convocar elecciones para el próximo mes de marzo, el dirigente ha charlado con los directores de los principales medios deportivos catalanes.

El presidente azulgrana confirma a Ronald Koeman "si todo va bien"

"Si todo va bien Koeman será el entrenador del Barcelona. Apostamos por Koeman por su experiencia, estuvo en el Dream Team, cree en nuestra filosofía. Antes de la pandemia, en enero, Koeman nos dijo que tenía un compromiso con la selección holandesa para la ", expresó.

🔊 @jmbartomeu: "Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada. Ya conocemos cómo piensa y su filosofía" pic.twitter.com/NWCBSCO24j — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

Despeja las dudas sobre Messi con la llegada de Koeman

"Koeman cuenta con Messi, que sigue siendo el mejor jugador del mundo, lo tenemos nosotros", afirma el presidente, que considera que el argentino es el principal pilar en el que se apoya el Barça.

"He hablado con Koeman y el pilar de nuestro proyecto es Messi. Tiene contrato hasta el 2021, hablo mucho con Leo y más regularmente con su padre. Es el número 1 del mundo. Ninguna duda de que en el nuevo proyecto de Koeman se cuenta con Messi de todas, todas", continuaba.

Bartomeu explica sus razones para no dimitir

"Dimitir habría sido lo más fácil. Tenemos una crisis deportiva, no es una crisis institucional. No es una crisis de club. Es solo una crisis deportiva, que debemos arreglar", ha expresado.

🔊 @jmbartomeu: "Es un tema de responsabilidad. Hacer las elecciones a partir del 15 de marzo nos permitirá llevar a cabo una transición tranquila" pic.twitter.com/InLBnv5T75 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

Aclara que Abidal se marcha, no es despedido

En cuanto a la marcha de Eric Abidal de la secretaría técnica, anunciada hace pocas horas, Bartomeu ha sido claro y ha explicado lo sucedido con el exfutbolista, señalado en los últimos meses por sus enfrentamientos con el vestuario.

"Nos ha comunicado Abidal que quería dejar el cargo. Es una decisión personal de él y lo debemos aceptar. No hemos querido dimitir, queríamos hacer la planificación de la próxima temporada. Ni avanzar las elecciones. Marchar habría sido una irresponsabilidad", comentó.

No se arrepiente de cesar a Ernesto Valverde

"No me arrepiento del cambio de entrenador en enero. Lo hablamos con Valverde, el equipo necesitaba un impulso", comentó el presidente.

Reconoce que fue el impulsor de la continuidad de esta generación

"La renovación será tan profunda como sea necesaria. Fui yo quien decidí dar la oportunidad a esta generación de otro año más. Quizá era el momento de iniciar el año pasado la renovación", aseguró. "La renovación no es cambiar futbolistas es cambiar parte de la estructura. Dejaremos de ingresar 320 millones de euros en la temporada 20-21".

Asume que hay que decir "adiós" a algunos

"No quiero hablar mal de nadie y quiero alabar al equipo, son 12 años ganando títulos sin pausa. Es hora de empezar a decir adiós con todos los honores a algunos jugadores", comentó.

Desvela la existencia de un plan de choque

"Tenemos un plan de choque en el aspecto económico. Hemos dejado de ingresar 200 millones. Nuestra responsabilidad es encarar al Barcelona del futuro tras la pandemia. Que la junta siga hasta marzo permitirá una transición muy tranquila y muy institucional".

Anticipa una limpia en el vestuario

"Hay jugadores que ya han cumplido y tienen que irse y jugadores nuevos que llegarán", expresó el presidente, adelantando la 'limpia' en el vestuario azulgrana, en el que varias 'vacas sagradas' están en la rampa de salida.

Bartomeu reconoce que hubo "debate" tras Anfield

"Tras Anfield hubo un debate en el club. Pero yo pensé que era mejor que continuara Valverde. Consulté con todos, entrenadores, jugadores, ejecutivos... Pero era el momento de dar otra oportunidad a ese equipo", aseveró.

Reconoce que el "no quiere vender" a Neymar

"¿Fichar a Neymar? Su club no nos lo quiere vender", comentaba el presidente sobre la posibilidad de intentar de nuevo el fichaje del brasileño. "Ir a por un jugador como Neymar cuando el club en el que está no lo quiere vender es imposible. El verano pasado lo intentamos", admite.

Hay ofertas por Ansu Fati

"Algunos jugadores ya saben que no se cuenta con ellos. Hemos recibido ofertas. Ansu Fati tiene un gran mercado pero no lo vendemos. Es intransferible. Esta junta ha vendido a jugadores importantes como Cesc, Alexis y Pedro".

Messi lidera a los intransferibles de la plantilla

"Messi es intocable. Pero también hay otros jugadores intransferible, que contamos con ellos. Cita además a “De Jong, Lenglet, Semedo, Griezmann y Dembélé"...

Confirma a Ramón Planes como responsable de la secretaría técnica

"Ramón Planes dirigirá la secretaria técnica. Las altas y bajas las decidirá él junto a Koeman", afirmó. Bartomeu, de esta forma, confirma la continuidad de Planes, cuestionado tras los últimos resultados.

Admite que hubo negociaciones por Lautaro

"Antes de reiniciar la Liga hablamos con el Inter por Lautaro pero paramos las negociaciones hace unas semanas porque volvían las competiciones", expresó.

Asegura que el Barça tiene dinero para fichar

"El Barça tiene dinero. El problema es la masa salarial. Tenemos unos límites salariales en función de los ingresos. Por lo tanto hay que reducir la masa salarial que tiene el club para poder traer nuevos futbolistas".

🔊 @jmbartomeu: "El Barça tiene un problema de límite salarial. Hay dinero, pero el Covid-19 ha hecho que los ingresos bajen y, por tanto, tenemos que reducir la masa salarial para poder traer a nuevos futbolistas" pic.twitter.com/YTcBXGaUhk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

Análisis de los fichajes realizados

"Si hay alguna inversión que no ha ido bien es evidente. En el caso de Dembélé se ha lesionado mucho. Coutinho tuvo que ser cedido porque no tuvo encaje. A Griezmann no lo pondría en este paquete", aseveraba.

Cambio de proyecto

"El Barça no tiene años de transición. Haremos un proyecto que sea ganador. Tenemos que ilusionarnos, como socios, con los jugadores jóvenes que han llegado".

La Masía será importante en el nuevo proyecto

"La Masia tendrá más importancia durante la próxima temporada. El problema económico permitirá que jugadores como Monchu, Iñaki Peña o Ilaix tengan su oportunidad", expresó.

No descarta dar la carta de libertad

"Algunos jugadores ya saben que no continuarán. ¿Darles la carta de libertad? Todas las opciones están abiertas", aseguró.

La continuidad de Coutinho, decisión de la secretaría técnica

"La secretaría técnica tomará la decisión. Si quieren que siga, el próximo año jugará con nosotros".