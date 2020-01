Bartomeu: "La dinámica era mejorable y Valverde lo sabía"

El presidente revela conversaciones "con muchos entrenadores" y habla de "la necesidad de un impulso" para afrontar la segunda mitad de la temporada.

RUEDA DE PRENSA

JOSEP MARIA BARTOMEU compareció en rueda de prensa durante la presentación de Quique Setién como nuevo entrenador del en sustitución del ya destituido Ernesto Valverde.

¿Qué ha pasado? "Sabíamos que la dinámica era mejorable a pesar de que los resultados estaban muy bien, lo leíamos y escuchábamos y lo hablamos mucho con Valverde, la relación fue muy estrecha y con complicidad para mejorar lo que se pudiera, ya le dijimos que las cosas eran muy mejorables".

¿Por qué ahora? "Porque estamos a media temporada y hacía falta un impulso para afrontar la segunda mitad de la temporada, los objetivos siguen siendo máximos y con esta nueva dinámica aspiramos a ganar la Liga, somos primeros, la y la Copa, estos son nuestros retos".

Las formas. "Me hubiera gustado que las cosas fueran de otro modo, es evidente, la idiosincrasia de la junta no es esta y hemos hablado con muchos entrenadores para hablar del futuro, es nuestra obligación, también habíamos hablado con Setién, pero no se había hecho público".

Agradecimiento. "Agradezco a Quique que se haga cargo del equipo en estos momentos, hay dificultades pero también recompensas y es un placer tenerle aquí. Le conocemos como el gran entrenador que es y el gran entrenador que fue, su forma de entrenar nos gusta, cuida el juego y el estilo; también quiero agradecer a Ernesto Valverde estos dos años y medio, ha sido una relación muy próxima que nos ha hecho mejorar, hemos disfrutado y ganado, hay que agradecérselo".

Imagen tocada. "Me hubiera gustado que fuera todo de otro modo pero las cosas han ido como han ido y desde hacía tiempo hablábamos con entrenadores y siempre fue con discreción, en los últimos días salió un nombre y me supo mal por Valverde, de todas formas no es una sorpresa para él y es muy fácil entenderse con él, es muy inteligente y estábamos todos en el mismo barco".

¿Injustos con Valverde? "Ninguno de los entrenadores con los que hablamos salió a la luz pública excepto uno a última hora, no había tenido que salir porque las conversaciones siempre fueron privadas, ha ido así".

Pérdida de confianza en Valverde. "El año pasado había un montón de peticiones para que no siguiese y personalmente confié en él, me gusta cómo es y cómo trabaja pero en las últimas semanas había una dinámica que no estaba bien, lo habíamos hablado, y decidimos hace pocos días que lo mejor era darle un impulso al equipo y a los jugadores con un cambio de técnico, ese impulso tiene que permitirnos llegar a la segunda parte de la temporada bien, somos primeros y estamos en octavos de la Champions League".

Opinión de la plantilla. "Hoy estuve en el vestuario y también vi a Valverde, nos dimos un fuerte abrazo y se lo dio con Quique, hemos hablado con los jugadores, son profesionales y saben de la valía de Quique, saben cómo es como entrenador y estamos todos encantados".

¿Xavi descartado para el próximo año? "Setién tiene contrato hasta 2022 pero hay una cláusula en la que el presidente que salga escogido en 2021 puede cambiarlo".

El artículo sigue a continuación

También ERIC ABIDAL, secretario técnico azulgrana, atendió a las preguntas de los medios en el mismo evento.

Virtudes Setién. "Para nosotros es una alegría que Quique esté aquí, es un entrenador que ha demostrado su filosofía de juego, lo más impactante para mí era la comunicación y el feeling que tiene con sus jugadores, está siempre centrado en los detalles y me recuerda a mis épocas en el Barcelona, para competir al más alto nivel los detalles son muy importantes".

Entrenadores. "Con Ramon Planes hemos hecho un trabajo grande, la junta necesita respuestas a sus preguntas y cada entrenador tiene su plan y su forma de trabajar, en el momento de tomar la decisión pensamos en la situación y el proyecto del club, Setién está aquí por eso, nos gusta su ADN y filosofía, en el fútbol pueden cambiar las cosas pero tenemos plena confianza en su entrenador, hoy vi muchos cambios en el entrenamiento y creo que así podemos alcanzar nuestros objetivos; hablamos con otros entrenadores y hay que tomar una decisión, Setién es el entrenador perfecto".