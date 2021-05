Barra de Atlético Nacional acude al entrenamiento a presionar a los jugadores

Un nutrido grupo de hinchas se hizo presente en las instalaciones de Guarne para dejarle un mensaje claro a la plantilla.

El mal momento que viene atravesando el conjunto Verdolaga desde hace ya un buen tiempo, ha terminado por colmar la paciencia de una de las barras más representativas del club y que ha dejado en claro su inconformismo con el presente futbolístico de los dirigidos por Guimarães.

Nacional, de buena campaña en el todos contra todos y de destacado arranque en Copa Libertadores, se fue desdibujando desde hace unas semanas, al punto de quedar eliminado en cuartos de final de la Liga Betplay y dejar seriamente comprometida su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

Con pancartas y cánticos, la barra de Los Del Sur llegó hasta la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne y solicitó la presencia de los jugadores en la puerta, llamado al que acudieron los miembros del equipo, encabezados por Jefferson Duque, quien como capitán tomó la palabra:

"El compromiso lo tenemos allá (Chile) y tenemos que venirnos clasificados, no tengo nada más que decirles"

Acto seguido, los jugadores regresaron al interior de la sede, lo cual no gustó entre los hinchas que les hicieron saber que no tolerarán un fracaso más y que en caso de no lograr la clasificación en Libertadores, convocan a toda la hinchada a realizar una manifestación masiva.