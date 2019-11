Barella, el fichaje que se le resistió al Atlético de Madrid: "Querían echar el resto"

El conjunto colchonero quiso apostar el pasado enero de 2019 por el centrocampista pero el Cagliari lo acabó traspasando al Inter.

El quiso fichar hace justo un año a la actual joven estrella de la , Nicolò Barella. El conjunto colchonero lo quiso en enero de 2019 pero el , su club en esos momentos, se negó a traspasarlo y lo acabó vendiendo en verano al Inter, donde ha disputado los 16 partidos de la temporada, ha anotado 1 gol y ha repartido 3 asistencias.

"Giulini (presidente del Cagliari) mantuvo una posición firme por Barella, no quería traspasarlo a no ser que fuera bajo sus condiciones; lo iba alargando, ganaba tiempo y un día le convocó el Atlético en Madrid. Berta, con órdenes de sus propietarios, estaba dispuesto a echar el resto por Barella, pero Giulini me dijo que estuviera tranquilo, que aunque ofrecieran la luna, íbamos a aguantar", comentó a Il Corriere dello Sport, Marcello Carli, director deportivo del Cagliari.

De hecho, el dirigente ha asegurado que el Atlético no fue el único que se intereso: "En enero el Nápoles superaba todas las expectativas por él, lo quería y el Atlético, también. Pero Giulini dijo que no. Incluso el , a pesar de la sanción, quería hacerse con él. Fue entonces cuando comprendimos que no podríamos alargarlo mucho más, que no podríamos retenerlo, pero bajo las condiciones de Giulini, sin descuentos".