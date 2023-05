Barcelona vs. Osasuna en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Sigue en directo todos los detalles del partido que se disputa en el Camp Nou

El Fútbol Club Barcelona estrena este martes la 33ª jornada de Liga en Primera División. Lo hace en su estadio, el Spotify Camp Nou, donde recibe a un Osasuna que jugará en cinco días la final de Copa del Rey frente al Real Madrid.

Frente a los 'rojillos', el Barça de Xavi Hernández tratará de dar un nuevo paso hacia la consecución del campeonato liguero. Los azulgrana tienen 79 puntos: 11 más que el segundo, el Real Madrid, cuando apenas quedan 18 por disputarse. Por tanto, lo tienen todo de cara para ganar el campeonato.

Por su lado, Osasuna afronta el duelo con el foco puesto en su final copera ante el Real Madrid. Eso sí, los de Jagoba Arrasate, que son octavos en Liga, son un equipo que siempre compite, por lo que tratarán de sacar algo del Camp Nou para llegar pletórico a la final.

Minuto a minuto

11' Consiguió desplegarse Osasuna por banda izquierda a través de Iker Benito. El extremo encaró a Koundé y puso un centro que fue demasiado alto y fuerte.



9' Jugada ensayada en saque de esquina del Barcelona. De Jong puso un centro al área tras saque en corto, pero la pelota fue bien despejada por la defensa de Osasuna.



7' Primera situación de mucho peligro que acaba en fuera de juego. Balón al espacio hacia Koundé, que hizo un pase atrás que remató Pedri pero la pelota acabó golpeando en el pecho de Diego Moreno. La jugada acabó invalidada.



6' Está siendo valiente Osasuna sin pelota, aunque el Barcelona ha realizado varios envíos al área que podrían haber causado problemas. No obstante está faltando precisión en los de Xavi Hernández.



4' Primeros minutos de tanteo sobre el campo. El Barcelona que tiene más la posesión a la espera de observar bien la disposición de Osasuna. Los de Arrasate de momento defienden muy juntos pero hacia arriba.



2' hoy debuta un nuevo jugador en Osasuna, y se tendrá que enfrentar ante uno de los delanteros más temidos de LaLiga. Herrando será uno de los centrales que intente frenar a Lewandowski en cada ataque blaugrana.

1' ¡Rueda la pelota en el Camp Nou!

19:11 | Cuándo y en qué jornada y partido podría el Barça proclamarse campeón

Con la distancia de puntos que mantienen ahora mismo Barcelona y Real Madrid, el alirón del FC Barcelona podría llegar, si ambos van sumando los mismos puntos, en el Camp Nou el 21 de mayo contra la Real Sociedad. Los azulgrana han dejado escapar, tras perder contra el Rayo Vallecano, la posibilidad de cantar el alirón en el Nou Camp contra el RCD Espanyol en el caso que la distancia entre ambos equipos no varíe. El Barça lo tiene muy a su favor. Pueden permitirse dos derrotas y un empate en lo que queda de liga para seguir por delante del cuadro merengue, mientras que estos sólo pueden pensar en ganar todos los partidos. Los culés tienen por delante en el calendario los siguientes equipos: Osasuna, Espanyol, Real Sociedad, Valladolid, Mallorca y Celta. Por su parte, los rivales del Real Madrid son los siguientes: Real Sociedad, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla y Athletic.

19:02 | ¿Qué es la 'cláusula del miedo' y por qué Ez Abde no juega hoy?

Abde, que pertenece al FC Barcelona y que juega cedido en Osasuna, no disputa el partido de la Jornada 32 porque el club de Pamplona ha decidido no abonar contraprestación económica alguna para que el delantero pueda estar presente. ¿Por qué no puede? Por la famosa 'cláusula del miedo'. ¿Por qué no pagan? Porque Osasuna juega la final de Copa del Rey el próximo sábado y Jagoba Arrasate, tal y como hizo con la mayoría de sus titulares, no lo hubiera alineado en el Camp Nou. Cabe recordar que Abde no está sancionado, pues cumplió ante la Real Sociedad el único partido que le dieron de castigo por su expulsión ante el Cádiz, en la Jornada 31.

18:41 | El calentamiento en el Camp Nou

18:15 | Once confirmado del Barcelona

18:10 | Once confirmado de Osasuna

La previa de GOAL del Barcelona vs. Osasuna de La Liga 2022-2023

El Barcelona solo ha perdido uno de sus últimos 13 enfrentamientos con Osasuna en LaLiga (9V 3E), 1-2 en julio de 2020, marcando en cada uno de los últimos 10 encuentros ligueros (34 goles en total, una media de 3,4 por choque).

Osasuna ha perdido en ocho de sus nueve visitas al Camp Nou en LaLiga, ganando durante esta racha tan solo en julio de 2020 (1-2) con su actual técnico, Jagoba Arrasate. Solo Pedro Mari Zabalza en 1988 (0-1) y 1989 (1-2) ha ganado dos encuentros fuera de casa con el conjunto rojillo ante el Barcelona en la competición.

En septiembre de 2011 con José Luis Mendilibar como entrenador, Osasuna sufrió en el Camp Nou la peor derrota de toda su historia en LaLiga (8-0), junto con la encajada ante el Real Madrid en octubre de 1958 (8-0).

El Barcelona ha marcado más goles ante Osasuna que cualquier otro rival en toda la historia de LaLiga,tanto a nivel global (178) como jugando como local (120).

El Barcelona no ha perdido ninguno de sus 34 partidos en martes en LaLiga (24V 10E), récord deimbatibilidad de cualquier equipo en un mismo día de la semana en toda la historia de la competición.

El Barcelona ha mantenido su portería a cero en 24 de sus 32 partidos en LaLiga esta temporada, igualando así su mejor registro de porterías a cero en una sola temporada al completo en la historia de la competición (24 en 44 partidos en la campaña 1986/87).

Osasuna ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos ocho partidos en LaLiga (3V 1E), tantas como en sus anteriores 15 encuentros ligueros (5V 6E 4D).

Ante Osasuna en el Camp Nou en marzo de 2022, el jugador del FC Barcelona, Ferran Torres, anotó su primer y único doblete en los 117 partidos que ha disputado en LaLiga.

El central de Osasuna, David García, ha marcado en dos de sus últimos tres enfrentamientos con el Barcelona en LaLiga, ambos goles de cabeza. Desde la temporada 03/04, solo Sergio Ramos (cuatro) y Walter Pandiani (tres) han anotado más tantos de cabeza al conjunto azulgrana en la competición.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros ante el Barcelona en LaLiga (1E), tras haber sufrido tan solo una derrota en sus primeros cuatro partidos ligueros (2V 1E).

PARTIDO Barcelona vs. Osasuna FECHA Martes, 02 de mayo de 2023 ESTADIO Camp Nou HORARIO 19:30

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Osasuna?

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga DAZN LaLiga TV BAR 19:30 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 14:30

CHI: 14:30

COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

Alineaciones del Barcelona vs. Osasuna

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, Pedri, De Jong; Raphinha, Gavi y Lewandowski.

Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández; Diego Moreno, Unai García, Herrando, Manu Sánchez; Lucas Torró, Ibáñez, Aimar Oroz; Benito, Rubén García y Chimy Ávila.