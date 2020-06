Barcelona vs. Leganés en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

El Barcelona vuelve a jugar como local tres meses después sabiendo que no le vale ni el empate ante el Leganés.

20:53 | Por cierto, hoy Martin Braithwaite se enfrenta por primera vez a su ex equipo, que ya lamentó recientemente haber perdido al danés. Braithwaite, a su vez, se estrenó como goleador azulgrana hace tres días ante el ... pero no lo celebró.

🎯 @MartinBraith es el segundo jugador en marcar con dos equipos distintos en #LaLiga esta temporada, tras Youssef En-Nesyri. Además, ha marcado al Mallorca esta temporada con @CDLeganes y @FCBarcelona_es pic.twitter.com/Z2nPNuo5LD — Goal (@GoalEspana) June 13, 2020

20:49 | Sin Jordi Alba, será Júnior quien ocupe el carril zurdo del , que también recupera a Lenglet en el eje. Descansa Frenkie De Jong, en el banquillo, mientras que la gran novedad en el once es Ansu Fati, que no era titular desde el 2-1 del Barcelona al en el Camp Nou.

20:44 | A la espera del once del , el cuadro madrileño confirma que hoy saltará al terreno de juego con una camiseta muy especial...

20:42 | ¡El Barcelona confirma el once!

20:30 | ¡Muy buenas a todos! El Camp Nou vuelve a hospedar un partido de tras más de tres meses después de la última vez. El Barcelona ganó entonces in extremis a la y logró mantener el liderato durante el confinamiento, un mérito que ha logrado mantener tras la primera jornada después de retomar el fútbol al ganar de forma contundente a domicilio del Mallorca.

LA PREVIA DE GOAL

Han pasado tres meses y una semana desde que el Barcelona salió vivo de la visita de la Real Sociedad pero es hora de que el fútbol regrese al templo barcelonista. Entonces el cuadro azulgrana logró la victoria gracias al gol de Messi, que resolvió un partido que a la postre serviría al Barcleona para irse al confinamiento en lo alto de la clasificación, una situación que ha logrado mantener hasta la fecha gracias a la holgada victoria que logró en Son Moix.

Pero en el fútbol no se puede vivir del pasado y por ese motivo el cuadro azulgrana inicia hoy el periplo de los diez últimos partidos de la temporada, "los que deciden el título" según decía Pep Guardiola, con el convencimiento de mantenerse en lo alto de la clasificación hasta fin de mes, cuando LaLiga llegará a su fin. Los futbolistas del Barcelona saben que no hay margen de error y que después de perder en el Bernabéu, ni siquiera el empate es válido porque con sólo dos puntos de ventaja, si no ganan y el sí lo hace, habrá cambio de líder.

El artículo sigue a continuación

¿Cuándo y dónde es el Barcelona vs. Leganés?

PARTIDO Barcelona vs. Leganés FECHA Martes, 16 de junio ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORARIO 22:00

¿Dónde ver en directo el Mallorca vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 2 (M48 O117)

LaLiga TV Bar 22:00 Sudamérica Espn 2 ARG: 17:00 CHI: 16:00 COL: 15:00 SKY Sports (504-546) 15:00

Posibles alineaciones del Barcelona - Leganés

Barcelona: Ter Stegen, Roberto Piqué, Lenglet, Junior, De Jong, Busquets, Arthur, Messi, Suárez y Griezmann.

Leganés: Cuéllar, Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Silva, Ruibal, Mesa, Amadou, Rodrigues y Carrillo.

Todo lo que necesitas saber del Barcelona - Leganés