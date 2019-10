Xavi Simons contempla jugar para España

El joven holandés no tiene prisa por decidir a qué Selección representará; "Jugar con Messi era un sueño pero a veces hay que buscar otro camino".

Hace poco más de dos meses, el perdía a la gran joya de su cantera. Xavi Simons anunciaba que dejaba los escalafones inferiores del club blaugrana después de que la entidad y el entorno del jugador holandés de 16 años no hayan llegado a un acuerdo para renovar su contrato. Este martes, Simons concedió una entrevista a NOS en las que se refirió a su pasado culé y a su presente en el Paris Saint-Germain, al tiempo que dejó abierta la puerta para representar a las selecciones de .

Sobre su paso por la cantera del Barcelona, aseguró: "Si eres joven, realmente lo disfrutas. Barcelona es muy grande, pero no te das cuenta cuando eres tan joven. Siempre tienes que ser tú mismo y actuar con normalidad. Creo que lo hice. Yo soy un tipo muy tranquilo, pero eso cambia cuando estoy en el campo. Luego me convierto en un jugador con mucho carácter".



Si del Barcelona se trata, la pregunta obligada era Lionel Messi, a quien elogió: "Messi es el mejor jugador del mundo, por supuesto. Todos sueñan con jugar con él, pero a veces hay que elegir otro camino. Decidí comenzar una nueva aventura y creo que eso es bueno para mi desarrollo".



Sobre su presente en el Sub-19, comentó: "Al principio fue muy duro, porque son físicamente más fuertes que yo. Pero ahora me estoy acostumbrado y me siento bien. Y ya entrené con el primer equipo, estaba muy contento con esa situación".



En este momento, Simons se está preparando para un torneo clasificatorio europeo con Sub-17, pero no le cierra las puertas a la posibilidad de representar a España. "Me siento orgulloso cuando estoy aquí y también me gusta jugar con algunos jugadores con los que normalmente no juego. Es bueno representar a tu país. Solo tengo un pasaporte holandés, pero también podría solicitar un español. Pero eso no es un problema en este momento", sentenció.

Tras haber sido capitán en prácticamente todos los equipos de las categorías inferiores, el centrocampista dejó la entidad española cuando le tocaba dar el salto a la categoría juvenil y al Juvenil B, donde ya estaría a sólo dos pasos del primer equipo y podría haber empezado a disputar la .