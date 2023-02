Barcelona: Otro KO europeo y otro boquete en las cuentas

El club azulgrana ya tuvo pérdidas de 26 millones al no llegar a cuartos de Champions, como tenía presupuestado

No jugar la Champions fue un duro golpe para la economía del FC Barcelona. Y caer en la Europa League lo es aún más para la delicada salud financiera culé. El FC Barcelona no cumplirá ni mucho menos la parte del presupuesto 2022-23 por su KO en Europa. Como avanzó GOAL,la previsión de ingresos culé por la Champions League se establece llegar a cuartos de final, pero por segunda campaña consecutiva el Barcelona acabó cayendo en la fase de grupos, algo que no ocurría desde la temporada 1997-98 y la 1998-99. LaLiga le imputó 26 millones de euros de pérdidas al club azulgrana, por no llegar a lo previsto en su partida de facturación del ejercicio.

El Barça necesditaba compensar la mayor parte posible de las pédidas en la Europa League, pero la nueva eliminación sin superar siquiera el playoff que conducía a los octavos de final deja al club tocadísimo. En total, el FCB llegará solo a unos 70 millones por la andadura continental esta temporada, de los que hasta 34,11 millones corresponden al ránkign historico de la UEFA. Los 2,8 'kilos' por los dos triunfos ante el Viktoria Plzen y los 930.000 euros por el 3-3 contra el Inter completan el escaso botín.

El Barcelona no ha ingresado casi nada por la Europa League. Jugar el playoff (un tercero de Champions contra un segundo de Europa League) le reportará solo 0,5 millones. Y claro, perdió los 1,2 millones que habría cobrado por echar al Manchester United en octavos.En caso de haber alcanzado la final, el Barcelona habría ingresado 15 millones de euros.