Barcelona, 'Operación Salida': Diez días y diez casos

En los despachos del Barcelona trabajan a destajo para sacar jugadores y poder registrar a los fichajes

Diez días, diez casos. El Barça debutará en Liga frente al Rayo Vallecano en apenas 10 días y aún tiene que resolver la recta final de la ‘operación salida’ que el club necesita para poder registrar jugadores y salvar el escollo del “fair play”. Los despachos del Camp Nou echan humo y en la cúpula del club trabajan contra el crono para encontrar soluciones y destinos para los futbolistas que quieren sacar de la plantilla. Activadas las “palancas” y habiendo fichado jugadores por más de 150 millones, el Barça necesita imperiosamente dar salida a varios jugadores. Tiene 10 días por delante y 10 casos por resolver.

Frenkie De Jong. El neerlandés tiene contrato en vigor y no quiere salir. El Barça, en público, niega que el jugador esté en venta. En privado, se reconoce que la venta de Frenkie sería vital para poder acometer el posible traspaso de Bernardo Silva. Existe interés de Chelsea y United por el jugador, pero no hay oferta formal. El Barça vería con buenos ojos la marcha de De Jong porque, tras haber diferido su salario, así se ahorraría los casi 50 millones de euros que tendría que abonar por las próximas dos temporadas.

Riqui Puig. El canterano apenas ha tenido minutos con Xavi, como tampoco los tuvo con Koeman, y está en la rampa de salida. A falta de oficialidad, Puig será traspasado a la MLS, concretamente a Los Angeles Galaxy por tres temporadas, reservándose el Barça un porcentaje de una futura venta.

Martin Braithwaite. A pesar de que parecía que tenía mercado y podría salir con destino a otros clubes de Italia e Inglaterra, la venta del danés se ha enquistado. El delantero no desea salir del club, sabe que es año del Mundial y cuando se le ofrece la posibilidad de traer una oferta para salir, no lo ve claro. El Barça busca soluciones. El jugador, enrocado. No quiere perdonar dinero y en caso de rescindir, exigiría sus derechos y pediría que le paguen los dos años que le quedan de contrato.

Samuel Umtiti. A pesar de haberse diferido su altísimo salario y de renovar hasta 2026, su caso es el más complicado para el club azulgrana. No tiene ofertas en firme para salir, ni de traspaso, ni de cesión. Los clubes que han preguntado por el francés no se fían de su estado físico y ninguna negociación avanza. Se le ofreció la carta de libertad y el jugador lo rechazó. En el Camp Nou empiezan a pensar en una posible rescisión de contrato.

Serginho Dest. Parte como claro reserva y en el caso de que llegue finalmente Azpilicueta, apenas tendría minutos para Xavi. Es joven, tiene cartel y el Barça podría buscarle destino en el mercado antes del 31 de agosto, siempre que llegue una buena oferta por él.

Miralem Pjanic. Pese a estar en todas las quinielas para salir del Barça, el balcánico es un jugador que ha agradado a Xavi Hernandez en la pretemporada. Si llega una buena oferta, se podría estudiar por parte del club, pero el jugador incluso estaría dispuesto a volver a rebajarse el salario para seguir a las órdenes de Xavi. Semana clave para su futuro.

Neto Murara. El portero no cuenta para Xavi y el club sigue trabajando en poder darle salida. Estuvo cerca de haber salido rumbo a Balaídos, pero la operación se cayó. Ahora se intenta que el portero arregle su marcha a un club de la Premier League. Si acaba por salir, parece complicado que el Barça pueda ingresar una cantidad de dinero importante por él.

Nico González. Desde el club se desliza que lo normal sería que siguiera en el primer equipo, aunque no se descarta que pueda negociarse con otro club un traspaso o una cesión siempre que sea interesante. La posible salida de De Jong aumentaría sus posibilidades de quedarse en la plantilla.

Ez Abde. El extremo no tiene cabida en el primer equipo y el club, que valora su calidad, cree que lo mejor es que salga. Hay varios clubes interesados en su fichaje. Entre ellos y el Girona, que podría incluso pactar una cesión. De momento, compás de espera con Abde.

Álex Collado. El canterano está bien visto en el club y se valora positivamente su calidad. Collado espera tener oportunidades esta temporada en el primer equipo para dar el salto definitivo. Si llega una buena oferta por él, el club estaría dispuesto a escuchar.