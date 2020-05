El Barcelona no devolverá parte de los abonos a sus socios por el coronavirus

El Barcelona no devolverá el importe proporcional de unos abonos cuyo impacto total es de 60 millones de euros.

El no devolverá la parte proporcional de los abonos de esta temporada a sus socios. Es una información que hoy publica ElNacional.cat y que también especifica que es la conclusión a la que ha llegado el club tras más de dos meses bajo la afectación de la crisis del coronavirus. De esta forma ningún socio recibirá compensación alguna por los cinco partidos de que se disputarán a puerta cerrada, además de la vuelta de los octavos de final de la -cuya fecha sigue pendiente de confirmación- frente al .

Esta supone la primera medida del club con afectación económica directa a sus socios pero no será la única. Según el citado medio el impacto de los abonos en la tesorería asciende a sesenta millones de euros por lo que la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu tiene la intención de cobrar durante el mes de julio los abonos de la próxima temporada con normalidad pero no descarta que pueda haber descuentos en función de los plazos que establezcan las autoridades sanitarias en cuanto al posible regreso del público a sus estadios.

No se descarta un descuento en julio

En este aspecto cabe recordar que a pesar de que existe la intención por parte de las instituciones regentes del fútbol español de que el público pueda volver fútbol en directo a partir del mes de octubre el Barcelona entiende que puede que no sea hasta febrero de 2021 que no se pueda retomar la actividad en las gradas con total normalidad. En todo caso, el club ha tomado esta primera decisión pocos días después de que el Gobierno anunciara que el fútbol profesional tiene luz verde para regresar, aunque a puerta cerrada, a partir del próximo 8 de junio, si bien el primer partido no se disputará hasta el día 13 del mismo mes.

La decisión contrasta con el anuncio que ayer realizó el Espanyol según el cual el club blanquiazul compensará con un veinte por ciento los abonos de la actual temporada a la vez que no cobrará por el carnet de socio de la próxima temporada. El Barcelona, por contra, no tomará una decisión al respecto hasta que exista más certidumbre en cuanto a cuándo podrá volver a admitir público en el Camp Nou.