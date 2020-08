Barcelona - Nápoles: La viral arenga de Messi y Suárez antes de la segunda parte

Los delanteros sudamericanos tomaron la palabra previo al complemento. "No seamos pelotudos", gritó el argentino.

Una de las grandes escenas de la noche en el Camp Nou ha sido la de Leo Messi y Luis Suárez arengando a sus compañeros antes de saltar al césped para disputar la segunda parte del encuentro ante el Nápoles, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El primero en tomar la palabra fue el delantero uruguayo, que dijo a sus compañeros que había que "ir para adelante" y "salir a jugar", más allá de la ventaja que tenía el de tres goles a uno gracias a los tantos de Lenglet, Messi y del propio Suárez. "Si hay que pegarle le pegamos y si hay que jugar jugamos. No nos metamos en quilombos (líos) nosotros mismos", arengaba el ex del .

Enseguida fue Messi, el capitán del equipo catalán, quien mostró su determinación para contagiar a sus compañeros y no relajarse a pesar del resultado favorable. "Ojo que van a salir fuerte, no seamos pelotudos. Tranquilos, tenemos dos goles de ventaja, no seamos pelotudos", empezó diciéndole a sus compañeros. Y reiteró: "Vamos a jugar tranquilos, vamos a jugar tranquilos que les hacemos otro. ¡Dale!".

Cabe señalar que el Barcelona venía de dos duras eliminaciones en las que tenía encaminado el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Hace dos años, desperdició una ventaja de 4-1 ante la , que remontó ganando en 3-0; y el curso pasado, el Liverpool venció a los culés 4-0 en Anfield después de haber caído 3-0 en el Camp Nou.

Pese a que el Barcelona no logró hacer ningún otro gol en el segundo tiempo ante el Nápoles, pudo sostener la ventaja y se metió en los cuartos de final de la , instancia en la que enfrentará el próximo viernes al en el estadio Da Luz de Lisboa.

🗣️ | La arenga de Messi en el entretiempo: "Tenemos dos goles de ventaja, no seamos pelotudos. Vamos a jugar tranquilos que les hacemos 8".pic.twitter.com/ASnLwDmtmV