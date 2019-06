Barcelona muestra el divertido "Lado B" de Arturo Vidal

Mientras Arturo Vidal se encuentra concentrado con la Selección chilena para disputar la de 2019, dio a conocer un divertido registro que protagoniza el formado en junto a sus compañeros Ivan Rakitic y Nelson Semedo.

¿En qué consiste? Los tres futbolistas se someten a un divertido cuestionario admitiendo cosas que harían y otras que olvidan. Así, por ejemplo, el ex Bayern Munich reconoce que olvidó el pasaporte cuando viajó a Manchester, , o que grabaría un disco.

También, el mediocampista chileno revela que tiene problemas con la tecnología, pese a ser un asiduo usuario de las redes sociales. "El problema es que yo soy padre de familia y ellos están todo el día con el teléfono", se defiende el oriundo de San Joaquín. El video fue publicado en el sitio oficial del conjunto catalán, que también lo viralizó en sus redes sociales. "Queremos que comiences la semana con una sonrisa", escribe el club.

